[부천산업진흥원 창업도약패키지 선정기업 CEO] AI·IoT 기반 산업기계 에너지 절감 솔루션 기업 ‘콤프케어’

김경진 콤프케어 대표(2025년 창업도약패키지 선정기업)



-산업 현장에서 사용되는 모터의 전기 에너지 낭비를 AI와 데이터 기반 분석 기술을 통해 줄이는 데 집중



-불필요한 모터 속도와 과도한 운전을 자동으로 제거함으로써, 실질적인 에너지 절감 효과를 만들어

콤프케어는 산업 현장에서 사용되는 모터의 전기 에너지 낭비를 AI와 데이터 기반 분석 기술을 통해 줄이는 데 집중하는 기업이다. 김경진 대표가 2019년 2월에 설립했다.김 대표는 컴퓨터공학 전공으로 소프트웨어 개발을 시작해, 산업기계 수리·생산·영업 등 12년 이상 현장 경험을 쌓아왔고, 이 경험을 바탕으로 창업하게 됐다.대표 아이템은 ‘모터 에너지 절감 솔루션’이다. 산업용 모터에 부착된 IoT 디바이스를 통해 운전 데이터를 수집하고, AI 기반 분석을 통해 부하 패턴과 운전 특성을 파악한 뒤 실시간으로 최적 제어값을 적용하는 에너지 절감·고장 예측 통합 솔루션이다.콤프케어의 가장 큰 경쟁력은 모터를 사용하는 실제 현장 데이터를 기반으로, 각 현장에 최적화된 운전 제어 방식을 AI로 도출하고 이를 즉시 제어에 적용한다는 점이다.“동일한 모터라도 설치 환경에 따라 사용 패턴과 부하·무부하 조건이 모두 다르기 때문에, 일률적인 설정만으로는 에너지 절감에 분명한 한계가 있습니다. 콤프케어는 모터가 설치된 현장별·사용자별 데이터를 분석해 불필요한 모터 속도와 과도한 운전을 자동으로 제거함으로써, 실질적인 에너지 절감 효과를 만들어냅니다.”콤프케어는 현재 B2B 중심으로, 모터를 사용하는 공장을 대상으로 한 직접 영업을 진행하고 있다. 동시에 산업기계 유통사와의 협업을 통해 현장 네트워크를 활용한 마케팅도 병행하고 있다. 김 대표는 “온라인에서는 단순 홍보보다는, 실제 에너지 절감 사례와 수치 데이터를 중심으로 한 콘텐츠 마케팅을 통해 고객 신뢰를 꾸준히 쌓아가고 있다”고 말했다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “산업기계와 모터를 다루는 현장에서 오랫동안 일하면서, 에너지가 비효율적으로 낭비되고 있음에도 이를 정량적으로 관리하거나 개선할 방법이 거의 없다는 점이 늘 아쉬웠습니다. 대부분의 현장은 여전히 경험에 의존해 모터를 운전하고, 고장은 문제가 발생한 뒤에야 대응하는 구조였습니다. 이 문제를 IoT와 AI 기반 데이터 기술로 해결할 수 있다고 판단했고, 실제 현장에서 수집한 모터 데이터를 분석해 에너지 절감과 고장 예측이 가능하다는 가능성을 확인했습니다. 이 기술을 특정 현장에만 적용하는 것이 아니라, 누구나 쉽게 사용할 수 있는 산업 솔루션으로 만들고 싶다는 생각에서 회사를 설립하게 됐습니다. 창업 초기에는 대표 개인의 자기자본으로 제품 개발과 현장 테스트를 진행하며 기술 가능성을 검증했습니다. 이후 청년창업사관학교와 창업도약패키지에 선정되고, 기술보증기금의 지원을 받으며 기술 고도화와 상용화를 본격적으로 추진했습니다.”창업 후 김 대표는 “고객으로부터 ‘전기요금이 눈에 띄게 줄었다’, ‘고장이 나기 전에 알 수 있어서 생산 차질이 없었다’는 이야기를 들을 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “현장의 문제를 말이나 기대가 아니라, 숫자와 실제 결과로 해결했다는 점이 창업 이후 가장 큰 성과라고 생각한다”고 말했다.콤프케어는 총 5명으로 구성돼 있으며, 하드웨어(H/W), 소프트웨어(S/W) 개발, AI 기반 분석·제어, 그리고 A/S까지 각 분야의 핵심 인력들로 이뤄져 있다. 김 대표는 “전원이 실제 현장 문제를 직접 이해하고 해결하는 데 집중하는 소수 정예 팀이라는 점이 강점”이라고 말했다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “단기적으로는 산업용 모터 에너지 절감 분야에서 현장에서 신뢰받는 표준 솔루션으로 자리 잡는 것이 목표”라며 “실제 데이터와 검증된 성과를 통해 ‘에너지 절감은 이 솔루션을 쓰면 된다’는 기준을 만드는 것이 우선 과제”라고 말했다. 덧붙여 “중장기적으로는 적용 범위를 공장에 국한하지 않고, 상가와 주거 공간까지 확장해 모터가 사용되는 모든 공간의 에너지를 줄이는 AI 기반 에너지 플랫폼 기업으로 성장하고자 한다”고 말했다.콤프케어는 부천산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 선정됐다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com