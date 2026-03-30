2026 연애와 행복 인식 보고서 / 제공: 결혼정보회사 듀오

결혼정보회사 듀오(대표 박수경)가 전국 25세 이상 44세 이하 미혼남녀 2,000명을 대상으로 실시한 ‘연애와 행복’ 인식 조사 결과, 교제 여부에 따라 행복지수 차이가 나타났다.조사 결과에 따르면 미혼남녀의 평균 행복지수는 10점 만점에 5.85점으로 집계됐다. 이는 UN 산하 지속가능발전해법네트워크(SDSN)가 발표한 2026 세계행복보고서 내 한국 평균 점수인 6.040점보다 낮은 수치다. 향후 삶에 대한 기대를 나타내는 ‘2026년 행복 기대 지수’는 현재보다 0.3점 낮은 5.55점으로 조사됐다.행복지수는 연애 상태에 따라 차이를 보였다. 결혼을 전제로 교제 중인 집단의 행복지수가 6.89점으로 가장 높았고, 결혼 전제 없는 교제 중인 경우 6.02점, 비교제 중인 경우 5.43점 순이었다. 외모, 몸매, 직업, 학력, 경제력 등 세부 요소별 만족도 역시 결혼 전제 교제 집단에서 상대적으로 높게 산출됐다.미혼남녀가 꼽은 행복의 핵심 요소는 심신의 건강(37.9%), 경제적 안정(30.7%), 가족과의 사랑(10.0%), 연인과의 사랑(9.2%) 순이었다. 반면 요소별 만족도에서는 경제력이 4.09점으로 가장 낮은 점수를 기록했다.조사 대상자들의 평균 이성 교제 횟수는 3.2회였으며, 교제 경험이 없다고 답한 비율은 남성 24.7%, 여성 18.5%였다. 적절하다고 생각하는 성관계 시기는 교제 시작 후 평균 4.2개월로 나타났다. 응답자의 48.8%는 연애 시작 후 1개월 미만도 가능하다고 답했으며, 성관계 후 정식 교제를 시작한다는 응답은 남성 12.7%, 여성 2.8%로 집계됐다.결혼정보업체 듀오 관계자는 "미혼남녀의 미래 행복 기대치가 현재보다 낮게 나타난 점에 대해 경제적 부담과 사회적 불확실성이 체감 행복도에 영향을 미친 것으로 보인다"고 설명했다. 또한 "교제 여부가 삶의 만족도에 차이를 만드는 만큼 정서적 안정을 위한 관계 형성이 중요하게 작용하고 있다"고 덧붙였다.이번 조사는 마크로밀엠브레인을 통해 2025년 11월 4일부터 12일까지 진행됐으며, 95% 신뢰수준에서 표본오차는 ±2.19%p다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com