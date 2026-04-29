한국청소년활동진흥원 전경(사진=한국청소년활동진흥원 제공)

한국청소년활동진흥원이 중소벤처기업부의 공공기관 동반성장 평가에서 처음으로 최우수 등급을 받았다.진흥원은 2025년도 공공기관 동반성장 평가에서 최우수 등급을 획득했다고 밝혔다. 전년도 '우수'에서 한 단계 상승한 결과로, 98.27점을 기록하며 역대 최고 점수를 달성했다.공공기관 동반성장 평가는 '대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률'을 기반으로 공공기관의 상생협력 활동을 평가하는 제도다. 추진 실적과 협력 중소기업의 체감도 등을 종합해 최우수, 우수, 양호, 보통, 개선 등 5단계로 등급을 매긴다.공공기관 동반성장 평가는 공공 조달과 연계된 중소기업 지원 성과를 반영한다는 점에서 기관의 상생 역량을 가늠하는 지표로 활용된다.진흥원은 '창의·선도적 동반성장 생태계 구축' 지표에서 높은 평가를 받았다. 청소년 마이데이터 기반 협력업체 상생 체계 구축, 현장 수요 발굴부터 실증·구매로 이어지는 공공 실증 모델 운영 등이 주요 성과로 꼽힌다.특히 실증 이후 실제 구매로 연결되는 구조를 마련했다는 점에서 중소기업의 공공시장 진입을 지원한 사례로 평가받았다는 설명이다.손연기 이사장은 "기관 최초의 최우수 등급 달성은 데이터 기반 혁신과 중소기업 협력 확대의 결과"라며 "앞으로도 기술력을 갖춘 중소기업이 공공시장에 안정적으로 진입할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com