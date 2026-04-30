씨엔티테크, 2026년 스포츠 액셀러레이팅 프로그램 ‘CNT스타디움’ 유망 스포츠 스타트업 14곳 선발

씨엔티테크는 2021년부터 6년 연속으로 본 사업의 운영을 맡았으며 그간 쌓은 노하우와 네트워크 자원을 총체적으로 활용하여 선정된 기업들의 성장을 지원하고 있다.
본 프로그램은 문화체육관광부와 국민체육진흥공단이 지원하는 ‘2024년 초기·중기 스포츠 기업 지원 사업’의 일환이다. 액셀러레이터인 씨엔티테크가 기획·운영하는 사업화 자금 지원 및 투자 전문 프로그램이다.
씨엔티테크는 선정된 기업 중 우수한 기업에 총 5억 원 규모의 직접투자와 팁스(TIPS) 연계를 통해 성장을 지원할 예정이다. 또한 연말까지 △최대 8250만 원의 사업화 지원금 △비즈니스 역량 강화 전문 교육 △기업별 1:1 멘토링 △IR 역량 강화 컨설팅 △투자자 및 대·중견기업 네트워킹 △데모데이 참가 기회 등을 제공한다.
최종 선정기업은 △고원(AI 기반 환경 제어 트레이닝 솔루션 [고도 프로]) △누트로픽랩(퓨어포커스 : 제로카페인 에너지드링크) △디아더월드(러너하우스: 지역거점형 리커버리 러닝 웰니스 플랫폼) △리브라이블리(복합 만성질환 시니어를 위한 방문운동 전문인력 통합돌봄 솔루션 노리케어) △베스트미(데이터 기반가슴 불편감을 해결하는 인체공학적 맞춤조절형 스포츠브라) △브링크(피트니스 AI 개인맞춤 웰니스 영양음료 플랫폼, VRINK) △오블리뷰(스포츠웨어 몰든(MALDEN)) △워케이션(백패킹 트랜드를 선호하는 초경량 친환경 스마트 브랜드 라디트, ‘(LADIT)') △유와텍(Aquasphere System: 스포츠 시설 물사용·재이용 통합 관리 플랫폼) △이에스와이(인체공학 기반 퍼포먼스 필라테스 양말) △이지시크(AI 기술이 적용된 실시간 쉐도잉 스윙교정 골프 레슨 플랫폼) △피벗(버티컬 AI 기반 피트니스 센터 운영 자동화 및 매출 증대 솔루션 피벗 센터) △필리데이(의사가 만든 AI 기반 개인 맞춤형 근감소증 통합 솔루션) △휴먼퍼포먼스랩(초격차 GNN AI 기반 엘리트 스포츠 퍼포먼스 가속 및 부상 예방 플랫폼 ‘아이솔’) 이다.
이진호 기자 jinho2323@hankyung.com
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