씨엔티테크, 2026년 스포츠 액셀러레이팅 프로그램 ‘CNT스타디움’ 유망 스포츠 스타트업 14곳 선발

스타트업 투자 전문 액셀러레이터 씨엔티테크(대표 전화성)가 2026 스포츠 액셀러레이팅 지원 사업 ‘CNT스타디움’ 프로그램에 참여할 스포츠 창업기업 14곳을 선발했다.씨엔티테크는 2021년부터 6년 연속으로 본 사업의 운영을 맡았으며 그간 쌓은 노하우와 네트워크 자원을 총체적으로 활용하여 선정된 기업들의 성장을 지원하고 있다.본 프로그램은 문화체육관광부와 국민체육진흥공단이 지원하는 ‘2024년 초기·중기 스포츠 기업 지원 사업’의 일환이다. 액셀러레이터인 씨엔티테크가 기획·운영하는 사업화 자금 지원 및 투자 전문 프로그램이다.씨엔티테크는 선정된 기업 중 우수한 기업에 총 5억 원 규모의 직접투자와 팁스(TIPS) 연계를 통해 성장을 지원할 예정이다. 또한 연말까지 △최대 8250만 원의 사업화 지원금 △비즈니스 역량 강화 전문 교육 △기업별 1:1 멘토링 △IR 역량 강화 컨설팅 △투자자 및 대·중견기업 네트워킹 △데모데이 참가 기회 등을 제공한다.최종 선정기업은 △고원(AI 기반 환경 제어 트레이닝 솔루션 [고도 프로]) △누트로픽랩(퓨어포커스 : 제로카페인 에너지드링크) △디아더월드(러너하우스: 지역거점형 리커버리 러닝 웰니스 플랫폼) △리브라이블리(복합 만성질환 시니어를 위한 방문운동 전문인력 통합돌봄 솔루션 노리케어) △베스트미(데이터 기반가슴 불편감을 해결하는 인체공학적 맞춤조절형 스포츠브라) △브링크(피트니스 AI 개인맞춤 웰니스 영양음료 플랫폼, VRINK) △오블리뷰(스포츠웨어 몰든(MALDEN)) △워케이션(백패킹 트랜드를 선호하는 초경량 친환경 스마트 브랜드 라디트, ‘(LADIT)') △유와텍(Aquasphere System: 스포츠 시설 물사용·재이용 통합 관리 플랫폼) △이에스와이(인체공학 기반 퍼포먼스 필라테스 양말) △이지시크(AI 기술이 적용된 실시간 쉐도잉 스윙교정 골프 레슨 플랫폼) △피벗(버티컬 AI 기반 피트니스 센터 운영 자동화 및 매출 증대 솔루션 피벗 센터) △필리데이(의사가 만든 AI 기반 개인 맞춤형 근감소증 통합 솔루션) △휴먼퍼포먼스랩(초격차 GNN AI 기반 엘리트 스포츠 퍼포먼스 가속 및 부상 예방 플랫폼 ‘아이솔’) 이다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com