이력서 등록 안해도 지원 가능···알바천국, 이력서 서비스 개편

구인·구직 전문 포털 알바천국이 최근 이력서 서비스의 사용자 인터페이스(UI)와 사용자 경험(UX)을 개편, 구직자들에게 더 나은 지원 환경을 제공하고 있다. 이번 서비스 개선은 이전의 복잡한 이력서 작성 절차를 간소화하고, 사용자 편의를 우선시한 결과물이다.알바천국은 매년 새로운 서비스를 지속적으로 도입하며 구직자들의 편의성을 높여왔다. 올해 초에는 인공지능(AI)을 활용한 대화형 구직 지원 서비스인 ‘알바천국 AI 에이전트’도 선보였다. 사용자들은 이 서비스를 통해 채용공고에 대한 궁금증을 해소할 수 있는 기회를 가지게 되었다.이번 이력서 서비스 개편의 핵심은 '초간편 이력서' 기능으로, 구직자가 사전 등록된 이력서 없이도 지원할 수 있도록 설계됐다. 이제 회원들은 필수 항목인 학력, 경력, 희망 업직종 등만 간단히 입력하면 지원 절차를 마칠 수 있다. 이는 특히 서류 제출 방식을 간소화하여 온라인 및 이메일 지원 모두에서 활용 가능하다.또 희망 근무지 자동 입력 기능을 통해 사용자는 직접 주소를 입력할 필요 없이 자신의 회원 정보에 기반해 자동으로 근무지가 설정된다. 이 외에도 외국어 능력, 자격증 등 다양한 이력서 항목의 UI를 개편해 가독성을 향상시켰다. 이런 변화는 구직자들이 보다 빠르고 효율적으로 이력서를 작성할 수 있도록 도와준다.알바천국의 모바일 앱에서도 다양한 기능이 제공된다. 특히 사용자들이 임시로 저장한 이력서를 이어서 작성할 수 있는 기능이 추가돼 사용자들은 더욱 편리하게 이력서를 완성할 수 있다. 이 외에도 작성률을 수치화해 보여주는 기능은 구직자들에게 자신이 이력서를 얼마나 완성했는지 한눈에 파악할 수 있는 정보를 제공한다.김상백 알바천국 최고기술책임자(CTO)는 "구직자가 이력서를 작성하고 수정하는 과정에서 겪는 불편을 줄이기 위해 노력했고, 향후 AI 기술을 적극 도입하여 차별화된 서비스를 지속적으로 선보일 것"이라고 밝혔다.강홍민 기자 khm@hankyung.com