윗유, 숏폼 전문가 대거 채용…14개 직무서 두 자릿수 뽑는다

지난해 틱톡샵 부문만 20여 명 신규 채용…1년 새 조직 규모 약 2배 성장

윗유는 글로벌 커머스 역량과 크리에이터 생태계 강화를 위한 채용을 실시한다고 밝혔다. 채용규모는 두 자릿수다.윗유는 지난해 12월 말 기준 임직원 수 약 70명으로, 전년 동기 대비 약 두 배 가까이 증가하며 가파른 조직 성장세를 기록했다. 숏폼 시장의 선발주자로 최근 2-3년간 숏폼 커머스 시장의 성장과 함께 매년 안정적인 인력 확충을 이어오며 숏폼 크리에이터, 커머스, 미디어 솔루션 전반을 아우르는 전문 조직으로 빠르게 확장하고 있다.특히 지난 한 해 동안 핵심 사업인 틱톡샵 부문에서만 20여 명을 신규 채용하며 글로벌 숏폼 커머스 경쟁력을 강화했다.이번 채용 모집에서는 ▲크리에이터 광고기획자(AE) ▲크리에이터 커머스 매니저(MD) ▲크리에이터 이코노미 매니저 ▲글로벌 크리에이터 어필리에이트 파트너십 매니저 ▲글로벌 어필리에이트 마케터-SEA ▲글로벌 어필리에이트 마케터-US ▲틱톡샵 라이브 운영 및 관리 ▲숏폼 미디어 플래너(AM) ▲숏폼 광고기획자 ▲인사/총무 ▲재무/회계 등 총 14개 직무에서 두 자릿수 규모의 채용을 실시한다.윗유는 유연근무제를 운영하는 등 자율적인 근무 문화를 지원하는 한편, 강남구청역 도보 3분 거리의 전용 사옥과 별도의 라이브 커머스, 크리에이터 전용 스튜디오를 구축해 구성원의 몰입도를 높이고 있다.또한 장기근속자 대상 전세금 지원 및 헬스비 지원, 사내 운동 인증 문화 등 구성원의 지속 가능한 업무 몰입을 지원할 수 있는 제도를 지속적으로 도입 및 시행하고 있다.차민승 윗유 운영이사(COO)는 "윗유는 ‘숏폼 최고 전문가’라는 기준 아래 스스로 몰입하고 증명하는 인재와 함께 성장해 온 조직"이라며, “숏폼 커머스 시장에서 확실한 성장 궤도에 올라선 지금, ‘숏폼 최고 전문가’를 꿈꾸는 동료들과 함께 국내를 넘어 글로벌 숏폼 생태계를 새롭게 정의해 나가길 기대한다"고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com