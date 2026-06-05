'잠자던 쌈짓돈' 토스에서 찾는다···'휴면예금 되찾기' 서비스 출시

토스는 서민금융진흥원과 '휴면예금 되찾기' 서비스를 출시했다고 5일 밝혔다.이 서비스는 여러 금융기관에 흩어져 있는 휴면예금을 토스 앱에서 한 번에 조회하고, 서류 제출이나 기관 방문 없이 비대면으로 신청해 신청 금액을 토스페이머니로 즉시 받을 수 있는 것이 특징이다.이용 방법은 토스 앱 전체탭에서 ‘휴면예금’을 검색하거나 안내 알림을 통해 서비스에 진입한 뒤, 본인 명의의 휴면예금 목록과 금액을 확인하면 된다. 이후 수령 수단으로 토스페이머니를 선택해 신청하면, 서민금융진흥원이 해당 금액을 이용자 명의의 가상계좌로 입금하고 토스가 이를 토스페이머니로 즉시 전환해 지급한다.지급은 토스페이머니 충전 방식으로만 이뤄진다. 1인이 여러 건의 휴면예금을 보유한 경우 각 건별로 개별 신청할 수 있다. 단, 서비스 대상은 50만 원 이하 휴면예금이며, 이미 신청한 휴면예금은 다시 신청할 수 없다.토스 관계자는 “국민이 놓치고 있던 자산을 쉽고 편리하게 되찾을 수 있도록 돕는 것이 기술 기반 금융기업의 책임이라고 생각한다”며 “앞으로도 관련 서비스를 지속적으로 선보이겠다”고 덧붙였다.강홍민 기자 khm@hankyung.com