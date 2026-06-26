시리아 데이르 에즈-조르의 거리와 농경지는 지뢰와 불발탄, 로켓탄, 부비트랩 등 전쟁 잔재 폭발물로 뒤덮여 있다. 2025년 5월/사진=국경없는의사회

국제 인도주의 의료 구호단체 국경없는의사회(MSF)는 시리아 동부 데이르 에즈-조르에서 지난 1년간 전쟁 잔류 폭발물로 다친 환자 215명 이상을 치료했으며, 이 가운데 절반 가까이가 아동이었다고 밝혔다.국경없는의사회는 최근 보고서 '전쟁 잔류 폭발물: 시리아 데이르 에즈-조르의 끝나지 않은 피해'를 발표했다. 보고서는 2025년 4월부터 2026년 4월까지 국경없는의사회와 시리아 보건국이 수집한 의료 데이터와 현장 모니터링, 의료진·환자 인터뷰 등을 바탕으로 작성됐다.보고서에 따르면 지난 1년 동안 데이르 에즈-조르 국립병원 응급실에서 지뢰와 불발탄, 유기된 폭발물 등으로 치료받은 환자는 215명을 넘었다. 이 가운데 절반 가까이가 아동이었으며, 24명은 사망했고 58명은 외상성 절단 수술을 받았다.데이르 에즈-조르는 시리아에서 폭발물 오염이 가장 심각한 지역 가운데 하나로 꼽힌다. 주민들은 농사와 가축 방목, 송로버섯 채취, 파손된 주택 복귀 등 일상적인 활동 과정에서도 폭발물 사고 위험에 노출돼 있으며, 아동들은 놀이와 폐건물 탐색 과정에서 피해를 입는 사례가 이어지고 있다.전쟁 잔류 폭발물이 인명 피해를 넘어 노동력 감소와 의료비 부담, 지역 경제 회복 지연 등 장기적인 사회·경제적 비용으로 이어지고 있다는 분석이 나온다. 특히 생계 활동 과정에서 사고가 반복되면서 취약 지역 주민들의 생활 기반 회복에도 걸림돌이 되고 있다는 지적이다.의료 현장의 부담도 커지고 있다. 국경없는의사회는 외상 환자가 지속적으로 발생하고 있지만 재활 치료와 의지·보조기 지원, 정신건강 치료 등 사후 관리 체계는 여전히 부족한 상황이라고 설명했다.와심 아와크 데이르 에즈-조르 국립병원 응급실·정형외과 레지던트 의사는 "지뢰 매설 지역이라는 사실을 알면서도 생계를 위해 가축을 방목하거나 송로버섯을 채취하러 들어가는 주민들이 있다"며 "같은 가족에서 여러 명의 부상자가 발생하는 사례도 적지 않다"고 말했다.암마르 알 라자브 데이르 에즈-조르 국립병원 정형외과장은 "부상자 수가 병원의 수용 능력을 넘어서는 경우가 많다"며 "퇴원 이후 재활과 보철 서비스도 크게 부족한 상황"이라고 말했다.국경없는의사회는 폭발물 오염이 의료시설과 수도시설, 주거지역 접근을 제한하면서 인도주의 구호 활동에도 제약을 주고 있다고 밝혔다.국경없는의사회는 2025년 4월부터 시리아 보건국과 함께 데이르 에즈-조르 국립병원 응급실 운영을 지원하고 있다. 응급의료와 검사실 운영, 감염관리, 식수·위생 지원, 의료진 교육과 병원 시설 개선 등을 병행하고 있다.국경없는의사회는 "폭발물 제거와 재활 치료 지원이 확대되지 않는다면 분쟁 종료 이후에도 민간인 피해는 계속될 수 있다"며 "지뢰 제거와 피해자 지원을 위한 국제사회의 노력이 필요하다"고 밝혔다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com