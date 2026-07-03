제이와이코퍼레이션, G-PASS 지정...해외 공공조달시장 진출 추진

스마트 재난안전 공공시설 전문기업 제이와이코퍼레이션이 조달청의 해외조달시장 진출 유망기업(G-PASS)에 지정되며 해외 공공조달시장 공략에 나선다.G-PASS는 기술력과 품질 경쟁력을 갖춘 국내 기업의 해외 공공조달시장 진출을 지원하기 위해 조달청이 운영하는 제도다. 지정 기업은 해외조달 교육과 컨설팅, 해외 바이어 발굴, 국제기구 조달시장 진출 지원 등 다양한 프로그램에 참여할 수 있다.제이와이코퍼레이션은 이번 지정을 계기로 조달청의 해외조달 지원 프로그램을 활용해 글로벌 B2G(기업·정부 간 거래) 시장 진출을 확대할 계획이다.회사의 대표 제품인 지능형 스마트 그늘막은 기상청 API Hub와 날씨누리 데이터를 활용해 기상 상황에 따라 자동으로 작동하는 스마트 공공시설이다. 강풍주의보와 강풍경보 발효 시 자동으로 접히는 기능을 비롯해 기상특보 음성 안내, 자동 개폐, LED 조명 제어 기능 등을 갖췄다.이와 함께 펠티어(Peltier) 기반 냉온열 벤치와 스마트 쉘터도 공급하고 있다. 냉·난방 기능을 하나의 시스템으로 구현해 계절과 기후 변화에 대응할 수 있도록 설계됐으며, 국내 지방자치단체를 중심으로 도입이 확대되고 있다.제이와이코퍼레이션은 AI 객체 인식 기술을 활용한 스마트 방재 기능 개발도 추진하며 공공 안전 인프라 제품군을 고도화하고 있다.정수모 제이와이코퍼레이션 대표는 "G-PASS 지정은 해외 공공조달시장 진출 기반을 확대하는 계기가 될 것으로 기대한다"며 "국내 공급 경험과 기술력을 바탕으로 해외 공공조달시장 진출을 지속 추진하겠다"고 말했다.한편 제이와이코퍼레이션은 동남아시아 스마트시티 프로젝트 참여와 미국 연방정부 조달시스템 등록 등을 추진하며 해외 공공조달시장 진출을 확대할 계획이다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com