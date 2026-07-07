홈 JOB&JOY [속보] 최저임금 6차 수정안 "1만1450원" vs "1만460원"…격차 990원 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/job-joy/article/202607071131d URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.07.07 17:53 수정2026.07.07 17:53 강홍민 기자 뉴스1최저임금 6차 수정안 "1만1450원" vs "1만460원"…격차 990원강홍민 기자 khm@hankyung.com © 한경매거진&북, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 K-AI '독자 개발' 2라운드…에이전트 전쟁 본격화 리멤버-혁신의숲, 스타트업계 채용 판도 바꾼다…MOU 체결 핍스모터사이클, '유태주'와 협업...브랜드 메시지 담은 캠페인 공개 [오늘전통 청년 초기창업지원 공모 선정기업 CEO] 전통 식품인 쌀 조청을 발효하고 증류한 전통주 ‘삭’을 중심으로 제품을 개발하는 ‘공사사양조’ 교보DTS, AI 시대에 필요한 'Java 풀스택 개발 인재 양성과정' 운영