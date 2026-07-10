TP, 2026년 하반기 신입사원 공개 채용

글로벌 의류 제조기업 TP(옛 태평양물산)가 2026년 하반기 신입사원 공개 채용을 실시한다고 밝혔다.글로벌 의류 제조업계가 공급망 다변화와 생산 경쟁력 강화에 나서면서 해외 생산기지 운영과 글로벌 사업 역량을 갖춘 인재 확보 경쟁도 이어지고 있다.TP는 1972년 설립된 의류 제조기업으로, 2024년 태평양물산에서 TP로 사명을 변경했다. 글로벌 생산 네트워크를 기반으로 의류 OEM 사업을 영위하고 있으며, 글로벌 패션 브랜드를 주요 고객사로 두고 있다.이번 채용은 사업 확대에 맞춰 인재를 확보하기 위한 것으로, 모집 분야는 영업과 경영관리 부문이다. 채용 규모는 00명 내외다.지원서는 7월 8일부터 31일까지 TP 그룹 채용 홈페이지를 통해 접수한다. 채용 절차는 서류전형을 시작으로 인적성 및 영어 테스트, 실무면접, 임원면접 순으로 진행된다.TP는 입사자를 대상으로 직무 교육과 실무 중심의 교육 프로그램을 운영하며, 직무 순환과 해외 근무 기회도 제공할 예정이다.TP 인사팀 관계자는 "글로벌 사업 환경에 대응할 수 있는 인재를 확보하기 위해 이번 공개 채용을 진행한다"며 "직무 교육과 다양한 실무 경험을 통해 글로벌 역량을 갖춘 인재를 육성해 나갈 계획"이라고 말했다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com