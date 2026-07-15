서울역사박물관, AR 글래스 활용 XR 전시 운영...하이퍼클라우드 참여
서울역사박물관이 AR(증강현실) 글래스를 활용한 XR(확장현실) 전시 '서울 시간여행(Time Travel in Seoul)'을 오는 10월 말까지 운영한다.

이번 전시는 퀄컴 인코퍼레이트(Qualcomm Incorporated)의 사회공헌 프로그램 '퀄컴 포 굿(Qualcomm For Good)'의 지원으로 추진됐다. XR 전문기업 하이퍼클라우드는 서울역사박물관과 함께 전시 콘텐츠를 개발했으며, 관람에는 퀄컴의 스냅드래곤 XR2 1세대 플랫폼이 적용된 피앤씨솔루션의 '메타렌즈2' AR 글래스가 활용된다.

관람객은 AR 글래스를 착용한 채 박물관 전시 공간을 이동하며 조선시대부터 근현대까지 서울의 변천 과정을 XR 콘텐츠로 체험할 수 있다. 과거 서울의 모습을 실제 전시 공간 위에 구현해 역사적 장면을 입체적으로 살펴볼 수 있도록 구성했다.

전시에는 위치 기반 기술이 적용됐다. 별도의 조작 없이 관람객의 이동에 맞춰 콘텐츠가 자동으로 실행되는 방식으로 운영된다.

주요 콘텐츠는 한양도성의 도시 방어 체계를 구현한 '한양도성', 사라진 성문을 소재로 한 '돈의문', 근대 교통수단을 재현한 '경성전차'와 '인력거', 1988 서울올림픽을 주제로 한 '굴렁쇠 소년' 등이다.

최근 박물관과 미술관에서는 AR·VR 등 실감형 콘텐츠를 활용해 관람 경험을 확대하려는 시도가 이어지고 있다. 디지털 기술을 활용해 전시 접근성을 높이고 관람객 참여를 확대하려는 움직임도 확산하는 추세다.
서울역사박물관, AR 글래스 활용 XR 전시 운영...하이퍼클라우드 참여
박경규 하이퍼클라우드 대표는 "문화유산을 새로운 방식으로 경험할 수 있도록 XR 콘텐츠를 개발했다"며 "기술과 문화 콘텐츠를 결합한 서비스를 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.
이번 전시는 서울역사박물관에서 10월 말까지 운영된다.

김민주 기자 minjoo@hankyung.com