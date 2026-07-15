서울역사박물관, AR 글래스 활용 XR 전시 운영...하이퍼클라우드 참여

서울역사박물관이 AR(증강현실) 글래스를 활용한 XR(확장현실) 전시 '서울 시간여행(Time Travel in Seoul)'을 오는 10월 말까지 운영한다.이번 전시는 퀄컴 인코퍼레이트(Qualcomm Incorporated)의 사회공헌 프로그램 '퀄컴 포 굿(Qualcomm For Good)'의 지원으로 추진됐다. XR 전문기업 하이퍼클라우드는 서울역사박물관과 함께 전시 콘텐츠를 개발했으며, 관람에는 퀄컴의 스냅드래곤 XR2 1세대 플랫폼이 적용된 피앤씨솔루션의 '메타렌즈2' AR 글래스가 활용된다.관람객은 AR 글래스를 착용한 채 박물관 전시 공간을 이동하며 조선시대부터 근현대까지 서울의 변천 과정을 XR 콘텐츠로 체험할 수 있다. 과거 서울의 모습을 실제 전시 공간 위에 구현해 역사적 장면을 입체적으로 살펴볼 수 있도록 구성했다.전시에는 위치 기반 기술이 적용됐다. 별도의 조작 없이 관람객의 이동에 맞춰 콘텐츠가 자동으로 실행되는 방식으로 운영된다.주요 콘텐츠는 한양도성의 도시 방어 체계를 구현한 '한양도성', 사라진 성문을 소재로 한 '돈의문', 근대 교통수단을 재현한 '경성전차'와 '인력거', 1988 서울올림픽을 주제로 한 '굴렁쇠 소년' 등이다.최근 박물관과 미술관에서는 AR·VR 등 실감형 콘텐츠를 활용해 관람 경험을 확대하려는 시도가 이어지고 있다. 디지털 기술을 활용해 전시 접근성을 높이고 관람객 참여를 확대하려는 움직임도 확산하는 추세다.박경규 하이퍼클라우드 대표는 "문화유산을 새로운 방식으로 경험할 수 있도록 XR 콘텐츠를 개발했다"며 "기술과 문화 콘텐츠를 결합한 서비스를 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.이번 전시는 서울역사박물관에서 10월 말까지 운영된다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com