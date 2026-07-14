-AI 기반 피부 분석·맞춤형 레시피·현장 제조 기술 통합한 ‘BeautIT’ 첫 공개

-현지 바이어·관람객 관심 속 약 30만 달러 규모 MOU 체결

K-EXPO 박람회장 내 aeacbio부스, aeacbio 제공

퍼스널 스킨케어 기업 aeacbio(에이이에이씨바이오)가 천안시, 충남컨텐츠진흥원, 충남경제진흥원의 운영 지원을 통해 스페인 마드리드에서 열린 K-EXPO Spain에 참가해 AI 기반 맞춤형 스킨케어 솔루션 ‘BeautIT(뷰팃)’을 해외 시장에 처음으로 공개했다.aeacbio의 주요 제품인 BeautIT은 피부 상태 분석, 맞춤형 레시피 추천, 현장 제조 기능을 하나의 디바이스에 통합한 퍼스널 스킨케어 솔루션이다.K-EXPO Spain은 한국 기업과 유럽 현지 바이어 및 일반 관람객을 연결하는 B2B·B2C 무역 박람회로, 스페인 시장 진출 가능성을 확인할 수 있는 교류의 장으로 마련됐다.이번 전시에서 aeacbio는 피부 상태 분석, 맞춤형 레시피 추천, 현장 제조 기능을 하나의 디바이스에 통합한 BeautIT을 처음으로 선보였다. BeautIT의 첫 해외 공개 무대였던 만큼, 현장에서는 현지 바이어와 관람객의 방문이 이어지며 개인 맞춤형 스킨케어 솔루션 BeautIT에 대한 시장 반응을 확인했다.특히 aeacbio 부스에는 많은 인파가 몰리며 제품 체험과 BeautIT 출시 문의가 이어졌다. aeacbio는 이번 전시를 통해 스페인 시장에서 BeautIT의 제품 경쟁력과 사업화 가능성을 확인했으며, 약 30만 달러 규모의 MOU를 체결하는 성과를 거뒀다.aeacbio는 이번 성과를 바탕으로 향후 스페인 시장 내 PoC, 유통 협력, B2B 파트너십 확대 등을 단계적으로 추진할 계획이다.aeacbio 관계자는 “K-EXPO Spain은 BeautIT을 해외 시장에 처음으로 선보인 의미 있는 자리였다”며 “첫 해외 전시임에도 현지 바이어와 관람객의 높은 관심을 확인했고, 약 30만 달러 규모의 MOU 체결이라는 실질적 성과도 거둘 수 있었다”고 밝혔다.이어 “스페인 시장에서 확인한 가능성을 바탕으로 향후 PoC와 현지 파트너십을 확대하며 글로벌 시장 진출을 단계적으로 추진하겠다”고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com