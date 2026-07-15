스마트폰 기반 신체 분석 기술을 활용해 선수 체성분 추적 및 팀 관리 기능 검증 추진

나마탄, 서울 칼치오 FC와 AI 기반 체성분 분석 솔루션 파일럿 협력 MOU 체결
AI 기반 체성분 분석 플랫폼을 개발하는 주식회사 나마탄(NAMATAN Co., Ltd.)은 서울 소재 축구 클럽 서울 칼치오 FC(Seoul Calcio FC)와 선수 체성분 분석 및 팀 관리 기능 검증을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 MOU는 실제 스포츠 현장에서 나마탄의 스마트폰 기반 AI 체성분 분석 솔루션의 활용 가능성을 검증하고, 선수들의 체성분 변화 추적, 코칭 스태프용 리포트, 팀 관리 기능에 대한 피드백을 수집하기 위해 추진되었다.

양사는 약 2개월간의 초기 파일럿 기간 동안 선수들의 체성분 분석 및 진행 상황 추적, 베타 기능 테스트, 코치 및 스태프의 워크플로우 피드백, 팀 관리 기능 개선 방향 등을 함께 검토할 예정이다.

나마탄은 별도 장비 없이 스마트폰 사진을 기반으로 체지방률, BMI, BMR, WHR, 신체 둘레 및 부위별 지방 지표 등 다양한 신체 데이터를 분석하는 솔루션을 개발하고 있다. 이번 협력을 통해 실제 축구 클럽 환경에서 제품의 사용성, 운영 가능성, 선수 참여도 및 팀 관리 기능의 적합성을 검증할 계획이다.

또한 나마탄은 파일럿 과정에서 선수 개인정보 보호와 데이터 처리 원칙을 준수하며, 수집된 데이터는 선수 및 승인된 클럽 관계자에게만 제공될 예정이다.

나마탄은 이번 MOU를 시작으로 스포츠팀, 피트니스 센터, 헬스케어 기관 등 다양한 현장에서 AI 기반 체성분 분석 솔루션의 적용 가능성을 확대해 나갈 계획이다.

한편 나마탄은 서울창조경제혁신센터 S.빌리지 입주기업으로 서울창경의 창업지원 프로그램을 바탕으로 지속적인 성장을 이어가고 있다.

이진호 기자 jinho2323@hankyung.com