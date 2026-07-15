나마탄, 서울 칼치오 FC와 AI 기반 체성분 분석 솔루션 파일럿 협력 MOU 체결

스마트폰 기반 신체 분석 기술을 활용해 선수 체성분 추적 및 팀 관리 기능 검증 추진

AI 기반 체성분 분석 플랫폼을 개발하는 주식회사 나마탄(NAMATAN Co., Ltd.)은 서울 소재 축구 클럽 서울 칼치오 FC(Seoul Calcio FC)와 선수 체성분 분석 및 팀 관리 기능 검증을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.이번 MOU는 실제 스포츠 현장에서 나마탄의 스마트폰 기반 AI 체성분 분석 솔루션의 활용 가능성을 검증하고, 선수들의 체성분 변화 추적, 코칭 스태프용 리포트, 팀 관리 기능에 대한 피드백을 수집하기 위해 추진되었다.양사는 약 2개월간의 초기 파일럿 기간 동안 선수들의 체성분 분석 및 진행 상황 추적, 베타 기능 테스트, 코치 및 스태프의 워크플로우 피드백, 팀 관리 기능 개선 방향 등을 함께 검토할 예정이다.나마탄은 별도 장비 없이 스마트폰 사진을 기반으로 체지방률, BMI, BMR, WHR, 신체 둘레 및 부위별 지방 지표 등 다양한 신체 데이터를 분석하는 솔루션을 개발하고 있다. 이번 협력을 통해 실제 축구 클럽 환경에서 제품의 사용성, 운영 가능성, 선수 참여도 및 팀 관리 기능의 적합성을 검증할 계획이다.또한 나마탄은 파일럿 과정에서 선수 개인정보 보호와 데이터 처리 원칙을 준수하며, 수집된 데이터는 선수 및 승인된 클럽 관계자에게만 제공될 예정이다.나마탄은 이번 MOU를 시작으로 스포츠팀, 피트니스 센터, 헬스케어 기관 등 다양한 현장에서 AI 기반 체성분 분석 솔루션의 적용 가능성을 확대해 나갈 계획이다.한편 나마탄은 서울창조경제혁신센터 S.빌리지 입주기업으로 서울창경의 창업지원 프로그램을 바탕으로 지속적인 성장을 이어가고 있다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com