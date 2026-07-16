그립컴퍼니, 中 하이닝시와 크로스보더 라이브커머스 협력 추진

‘그립’ 운영사 그립컴퍼니는 중국 최대 피혁·패션·텍스타일 산업 도시인 하이닝시와 크로스보더 라이브커머스 협력을 추진한다고 16일 밝혔다.지난 15일 그립컴퍼니 판교 본사를 방문한 하이닝시 민관합동대표단은 그립과 크로스보더 라이브커머스 협력 체계 구축 방안을 논의했다. 행사에는 그립컴퍼니 김한나 대표를 비롯해 하이닝시 정부 및 지역 기업 관계자로 구성된 대표단 10여 명이 참석했다.양측은 상품 소싱과 라이브커머스 콘텐츠 개발, 인프라 구축 등에 상호 협력하기로 했다. 구체적으로 △하이닝시 패션의류 상품의 그립 라이브커머스 입점 및 판매 △하이닝시에 그립 라이브커머스 센터 구축 △하이닝시 현지 그립 라이브커머스 방송 운영 등을 추진할 계획이다.그립컴퍼니는 이번 협력을 통해 패션의류를 포함한 하이닝시의 주요 생산 상품을 국내에 직거래함으로써 가격 경쟁력을 확보한다는 방침이다.김한나 그립컴퍼니 대표는 “이번 협업으로 하이닝시 현지 기업과 그립 커머스 크리에이터를 연결해 상품 발굴부터 라이브 방송, 판매까지 이어지는 체계를 마련했다”며 “앞으로도 크리에이터가 경쟁력 있는 상품과 신규 비즈니스 기회를 확대해 나갈 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com