비긴스 바이 정샘물, TWS 팬 행사 개최...2030 마케팅 강화

뷰티업계가 오프라인 체험과 팬덤 마케팅을 결합한 브랜드 경험 확대에 나서는 가운데 비긴스 바이 정샘물이 전속 모델 TWS와 함께한 오프라인 팬 행사를 진행했다.비긴스 바이 정샘물은 최근 서울 성수동 플래그십 스토어 '정샘물 101 성수'에서 TWS와 함께 팬밋업 행사를 개최했다고 30일 밝혔다.이번 행사는 'Gentle but Powerful'를 주제로 진행 중인 'BLEMISH STRIKE' 캠페인의 일환으로 마련됐다. ARS 이벤트를 통해 선정된 팬 70명이 참석했으며 제품 체험과 브랜드 퀴즈, 미니 볼링 게임 등 체험 프로그램이 운영됐다. 행사에는 TWS 멤버들도 참석해 팬들과 만나는 시간을 가졌다.비긴스 바이 정샘물은 온·오프라인을 연계한 마케팅을 확대하는 한편 해외 유통망도 넓히고 있다. 회사에 따르면 대표 제품을 중심으로 매출이 전년 대비 190% 이상 증가했으며, 태국 이브앤보이(EVEANDBOY)와 카타르 왓슨스 입점을 비롯해 일본과 중국 등으로 유통망을 확대하고 있다.회사 측은 국내 브랜드 인지도를 바탕으로 해외 시장 공략도 이어간다는 계획이다.비긴스 바이 정샘물 관계자는 "브랜드 경험을 확대할 수 있는 다양한 프로그램을 운영하고 있다"며 "2030 소비자와 해외 고객을 대상으로 브랜드 마케팅을 지속 확대할 계획"이라고 말했다.비긴스 바이 정샘물은 오는 8월 1일부터 전국 올리브영과 공식 온라인몰에서 프로모션을 진행할 예정이다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com