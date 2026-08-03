라이프스타일 테크 브랜드 ‘키크’, 신제품 ‘에어 골프 커버’ 와디즈 펀딩 진행

-커버써먼의 에어로 시스템 기술 적용한 새로운 골프백 보호 솔루션 선보여

-공기 주입 시 충격 효과적으로 분산⋯휴대성·호환성 강화

-8월 20~31일 본 펀딩 진행⋯최대 15% 할인 혜택 제공

커버써먼(대표 이재호)이 운영하는 라이프스타일 테크 브랜드 ‘키크(keek)’가 신제품 ‘에어 골프 커버’를 크라우드펀딩 플랫폼 와디즈를 통해 선보인다고 3일 밝혔다. 이날 와디즈 펀딩 페이지를 오픈해 사전 알림 신청을 받고 오는 8월 20일부터 31일까지 본펀딩을 진행한다.에어 골프 커버는 커버써먼의 에어로 시스템 기술을 적용한 새로운 골프백 보호 솔루션으로 항공 이동이나 골프 여행이 잦은 골퍼들에게 최적의 사용 경험을 제공한다. 공기를 주입하는 에어 구조로 강한 압력에도 충격을 효과적으로 분산해 장비를 안전하게 보호하는 것이 특징이다.커버써먼은 해외 골프 여행객 증가로 골프백 파손 방지에 대한 수요가 늘어난 점에 착안해 이번 제품을 개발했다. 특히 제품 개발 및 개선 과정에서 프로 골퍼와 해외 거주 골퍼를 대상으로 표적집단면접(FGI)을 실시, 실사용자의 의견을 적극 반영해 편의성을 높였다.에어 골프 커버는 소프트 브러시드 안감을 사용해 스크래치를 최소화하고 내구성을 강화했으며 경량 설계로 휴대와 보관이 간편하다. 후드 커버를 비롯해 드라이버, 우드, 유틸리티, 4번 아이언·아이언 세트(6종), 퍼터 커버 등으로 구성됐으며 블랙, 화이트 2가지 컬러로 출시된다. 후드 커버는 스냅 단추와 버클 스트랩을 갖춰 타 브랜드 제품과 호환이 가능하다.커버써먼은 원단 안에 공기를 주입해 형태를 만들어내는 독자 기술인 에어로 시스템을 목베개와 후디를 결합한 필로우디, 에어 베스트 등에 적용해 왔으며 의류를 넘어 가방, 액세서리, 반려동물용 하네스 등 라이프스타일 기어 전반으로 라인업을 확장하고 있다.커버써먼 이재호 대표는 “기존 하드케이스와 소프트 커버의 단점을 해결하기 위해 독자 기술을 적용한 에어 골프 커버를 개발했다”며 “앞으로도 기술 혁신을 통해 다양한 라이프스타일을 아우르는 제품을 지속 선보이겠다”고 말했다.한편 이번 와디즈 펀딩에서는 에어 골프 커버 선공개를 기념해 개별 상품은 10%, 풀세트는 15% 할인 혜택을 제공한다. 보다 자세한 내용은 와디즈 공식 홈페이지와 앱에서 확인할 수 있다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com