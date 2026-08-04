-YBM 코딩자격증 COS·COS Pro 성적 보유자 본선 참가 가능

-8월 29일(토) 전국 YBM CBT 센터에서 본선 진행

-본선 참가 부문에 따라 ‘엔트리(Entry) 및 파이썬(Python)’으로 코딩 능력 평가

국내 대표 교육 및 평가 전문 그룹 YBM(회장 민선식)은 한국에듀테크산업협회가 주최하고, YBM과 한국에듀테크산업협회가 공동 주관하며, 산업통상자원부, 과학기술정보통신부, 서울특별시교육청 등이 후원하는 '2026 K-EDU 창의력 경진대회'에 YBM이 주관하는 코딩 시험인 COS(Coding Specialist, 코딩활용능력시험)와 COS Pro(Coding Specialist Professional, 코딩전문가자격시험)가 참가 자격 요건으로 활용된다고 4일(화) 밝혔다.2026 K-EDU 창의력 경진대회는 AX 대전환시대의 미래 인재를 발굴 양성하고 AI 활용 디지털 교육에 대한 관심을 높이기 위해 개최되며, 7월 15일(수)부터 오는 8월 14일(금)까지 ‘2026 에듀테크 코리아 페어’ 홈페이지를 통해 접수(선착순)가 가능하다.이번 경진대회에는 코딩에 관심 있는 학생이라면 초·중·고·대학생 누구나 무료로 참가할 수 있다. 단, 대회 본선에 참가하기 위해서는 초등중학부는 YBM COS 1·2급 자격증, 고등대학부는 YBM COS Pro1·2급 자격증을 보유하거나 학교장 추천서(초등중학부, 고등대학부 공통)를 제출하는 등 주최 기관에서 요구하는 참가 요건 중 한 가지를 반드시 충족해야 한다. 참가 자격에 대한 자세한 사항은 ‘2026 에듀테크 코리아 페어’ 홈페이지에서 확인할 수 있다.본선은 8월 29일(토) 전국 YBM CBT 센터에서 진행되며, 초등중학부는 블록 코딩 프로그램인 엔트리(Entry)로, 고등대학부는 실무 중심의 파이썬(Python)을 활용해 코딩 능력을 평가한다.시상식은 9월 19일(토) 서울 코엑스에서 개최되며, 성적 우수자 36명을 선발하여 대상, 최우수상, 우수상을 시상할 예정이다.YBM 관계자는 "이번 경진대회가 학생들이 자신의 코딩 능력을 객관적으로 검증하고, 미래 디지털 인재로 성장하는 뜻깊은 계기가 되길 바란다"라고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com