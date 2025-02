임산부 바디필로우 바르맘, ‘KU SALES UP Market into 큐텐&아마존’ 프로그램 지원으로 글로벌 시장 진출

파이브지코퍼레이션(Five G Corporation)이 운영하는 ‘바르맘’이 글로벌 이커머스 플랫폼 큐텐과 아마존에 입점하며 해외시장 진출에 본격적인 신호탄을 쏘아 올렸다.바르맘의 이번 입점은 고려대학교 크림슨창업지원단(단장 이병천 교수)의 ‘2024년 초기창업패키지 KU SALES UP Market into 큐텐&아마존’ 프로그램 선정 결과에 따른다.2024년 초기창업패키지 KU SALES UP Market into 큐텐&아마존 프로그램은 다음과 같은 지원 혜택을 제공한다. △공통 교육(제품별 판매(입점) 및 브랜딩 전략, 제휴서비스 설명회) △멘토링(제품 시장성 분석, 글로벌 시장 진입 전략 컨설팅 △플랫폼 입점(글로벌 플랫폼 큐텐(Qoo10, JP), 아마존(Amazon, US) 페이지 계정 생성 및 입점, 판매 운영 지원) △틱톡 영상 제작(해외 인플루언서 매칭 및 틱톡 영상 제작 지원)바르맘의 대표 제품 ‘잘자요 임산부 바디필로우’는 산모의 숙면을 돕기 위해 인체공학적으로 설계된 제품으로, 왼쪽의 웨지 쿠션이 배를 받쳐주고 오른쪽의 큰 쿠션이 등을 지지해 안정적인 자세를 유지할 수 있는 적절한 쿠션감으로 극강의 편안함을 제공한다는 특징을 가진다.활용성을 극대화하고자 ‘J자 쿠션’과 ‘웨지 쿠션’으로 구성해 임신 초기부터 출산 후까지 사용할 수 있다. 수유 쿠션, 수유 후 소화용, 터미 타임, 모빌 보는 놀이 시간 등 다양한 용도로 활용할 수 있고 육아의 질을 높일 수 있어 임신 선물로 인기다.현재 국내서 임산부 바디필로우 1위 브랜드로 입지를 굳건히 하고 있는 가운데 이번 프로그램 참여를 통해 국내를 넘어 해외 점유율을 확대할 수 있게 됐다. 특히 지원 혜택인 해외 인플루언서 콘텐츠 협업을 통해 41만 팔로워를 보유한 인플루언서 ‘Ivette_araiza’가 직접 사용하는 임산부 바디필로우로 소개되면서 3,000개 이상의 '좋아요'를 기록했다.바르맘 임산부바디필로우는 이를 기념하여 2월 17일부터 23일까지 카카오톡 선물하기에서 진행하는 ‘포미위크(For Me Week)’ 행사에 참여해 최대 57% 할인 혜택을 제공할 예정이다.파이브지코퍼레이션 정진교 대표는 “KU SALES UP Market into 큐텐&아마존 프로그램을 통해 해외 매체에 입점하며 올해 목표인 100억 매출을 달성할 것으로 기대하고 있다”며 “국내와 해외 모두 브랜드와 제품을 알릴 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.한편 파이브지코퍼레이션은 소비자의 불편함을 해결하고 더 나은 라이프스타일을 제공하는 것을 핵심 가치로 내세우며, 고객의 삶을 더 편안하고 만족스럽게 만드는 것을 목표로 하는 기업이다. 프리미엄 육아용품 브랜드 ‘바르맘’을 비롯해 수면 솔루션 브랜드 ‘딥몽’, 반려동물 용품 브랜드 ‘펫바이블’을 선보이고 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com