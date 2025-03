삐아, 성수 플래그십 스토어 ‘BBIA IN SEONGSU’ 오픈

㈜삐아는 성수에 브랜드 최초의 플래그십 스토어 ‘BBIA IN SEONGSU’를 오픈한다고 밝혔다.2월 28일(금), 성동구 연무장 3길 17에서 문을 여는 이 공간은 삐아의 4개 브랜드들의 각각의 색깔과 감각을 오롯이 담은 뷰티 스팟으로 자리 잡을 예정이다. 운영 시간은 매일 오전 11시부터 오후 9시까지다.삐아 플래그십 스토어의 핵심 콘셉트 컬러는 ‘레드’다. ‘레드’를 키 컬러로 설정해 성수동에서 ‘레드하우스’ 하면 삐아를 떠올릴 수 있도록 소비자들에게 브랜드 아이덴티티를 각인시킬 계획이다.이에 플래그십 스토어에서는 색조 브랜드 삐아와 이글립스는 물론 어바웃톤, 기초 브랜드 에딧비까지 ㈜삐아의 모든 브랜드를 만나볼 수 있으며 기초 케어 제품부터 색조 제품까지 다양한 제품 라인업으로 자신에게 맞는 뷰티 제품을 직접 테스트하고 구매할 수 있다.오픈을 기념해 다양한 프로모션도 진행된다. 플래그십 스토어 오픈 당일 2월 28일(금)부터 3월 31일(월)까지는 구매 금액대별 사은품을 증정한다. 사은품은 △삐아 ‘로틴트 미니어쳐’ △삐아 ‘포인트 브러쉬’ △어바웃톤 ‘버킷 파우치’ △어바웃톤 ‘파운데이션’ 미니 3종 △이글립스 ‘웨이브 미러’ △이글립스 ‘미니 올 오버 블러셔’ △에딧비 톡 시카 겔 에센스 미니어쳐가 준비되며 2만원 이상 구매 시 1개, 5만원 이상 구매 시 2개 제품을 선택 가능하다.가오픈 기간인 2월 28일(금)부터 3월 12일(수)까지는 각 브랜드별 특별 프로모션을 진행한다. 플래그십 스토어에 방문만 해도, 매일 선착순 50명의 방문객에게 삐아 자사몰 단독 컬러 ‘글로우 틴트 22호’를 미니 제품으로 증정한다.또한, 브랜드별 다양한 할인 및 증정 혜택으로 삐아는 베이스 카테고리 단품 25%, 아이 카테고리 단품 15%, 립 카테고리 단품 20% 할인 프로모션을 진행하며, 어바웃톤은 ‘파우더 팩트’ 구매 시 ‘반반퍼프(2P)’를 추가 증정한다. 이글립스는 모든 구매 고객에게 ‘미니 올 오버 블러셔’를 증정하는 특별 프로모션을 실시한다.3월 13일(목)부터 17일(월)까지는 플래그십 스토어의 공식 오픈과 삐아의 21주년을 기념하는 오프닝 파티 ‘RED BIRTHDAY PARTY’가 다채로운 이벤트와 함께 진행된다. 컨시어지 존에서는 기존 삐아 글로우 틴트를 NEW 글로우 틴트로 교환해주는 이벤트(일 200명 한정)와 어바웃톤 퍼프 교환 이벤트가 운영된다. 이어 3월 18일(화)부터 31일(월)까지는 어바웃톤 퍼프 단독 교환 이벤트가 열린다. 해당 이벤트는 재고 소진 시 조기 종료된다.3월 13일(목)은 프레스데이로 진행되며, 3월 14일(금)부터 3월 17일(월)까지 4일동안은 ‘RED BIRTHDAY’ 컨셉에 맞춰 레드 아이템을 착용한 방문객들에게 한정 수량의 젤리 케이크가 증정될 예정이다. 또한, 해당 기간 중 하루는 삐아가 준비한 커피차 이벤트도 함께 진행될 예정이다.㈜삐아 관계자는 “‘BBIA IN SEONGSU’는 온라인몰과 올리브영에서만 만나볼 수 있었던 ㈜삐아의 다양한 브랜드 제품을 성수를 방문하는 누구나 직접 체험하실 수 있도록 마련된 공간”이라며, “K-뷰티에 관심이 많은 국내외 소비자들에게 색다른 즐거움을 선사할 예정이며, 앞으로도 소비자와의 접점을 더욱 넓히고 차별화된 브랜드 경험을 선사할 수 있도록 다양한 온·오프라인 활동을 지속해 나갈 계획”이라고 밝혔다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com