eG Innovations, 공공 부문 IT 운영 최적화 지원… 조달청 등록 완료

eG Innovations Korea는 지난 2월 자사의 IT 성능 모니터링 솔루션인 ‘eG Enterprise’를 조달청 디지털 서비스몰에 공식 등록했다고 밝혔다.이번 등록을 통해 공공기관 및 정부 기관은 보다 간편하게 eG Enterprise 제품을 조달할 수 있으며, IT 운영 최적화를 위한 고급 성능 모니터링 솔루션을 활용할 수 있게 됐다.eG Innovations의 eG Enterprise는 현재 조달청 디지털 서비스몰에서 ‘이지엔터프라이즈’라는 키워드로 검색해 확인할 수 있다. 이를 통해 공공기관과 정부 기관은 조달청을 통한 공식 구매 절차를 거쳐 eG Enterprise를 도입할 수 있다.이번 조달 등록은 국내 총판인 에이치씨인포의 협력을 통해 진행되었으며, 이를 통해 공공 부문에서도 eG Enterprise의 우수한 IT 성능 모니터링 기능을 더욱 쉽게 도입할 수 있는 기반이 마련됐다.eG Innovations는 2001년 싱가포르에서 설립된 글로벌 IT 성능 모니터링 전문 기업으로 현재 전 세계 다양한 국가에 지사를 운영하고 있다. 한국 지사는 2018년에 설립되어 국내 IT 시장에서도 입지를 확장하고 있으며, 특히 기업 및 공공 부문을 대상으로 한 디지털 경험 개선 솔루션을 제공하고 있다.eG Enterprise는 IT 애플리케이션과 인프라의 성능을 최적화하여 조직이 핵심 비즈니스에 집중할 수 있도록 지원하는 솔루션이다. IT 운영팀, SRE, DevOps 엔지니어, 중소기업 및 IT 설계자를 위한 강력한 모니터링 도구로서, 애플리케이션 성능 저하의 원인을 빠르게 분석하고 해결할 수 있도록 특허받은 근본 원인 진단 엔진을 제공한다.eG Enterprise 관계자는 “이번 조달청 등록은 단순한 기대감이 아닌, 이미 검증된 성능과 공공 부문에서의 실질적인 활용 가능성을 입증하는 과정”이라며 “기존에도 다양한 글로벌 기업과 기관에서 활용 중인 eG Enterprise가 이번 등록을 통해 공공 IT 인프라 환경에서도 높은 가치를 제공할 것으로 기대된다”고 전했다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com