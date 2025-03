청담해리슨병원 김현성 병원장이 일본 ‘2025 제7회 국제최소침습척추수술학회 및 제 17회 최소침습 국제학술포럼’에서 강연을 하고 있다.

청담해리슨병원 김현성 병원장이 지난 14일 일본에서 열린 The 7th ISMISS combined with The 17th MISS Summit Forum에서 'Current Status of Uniportal, Full Endoscopic, Posterior Cervical and Thoracic Approach for Degenerative Spinal Disease'를 주제로 강연을 진행했다.ISMISS(International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery)와 MISS Summit Forum은 최소침습 척추 수술(MISS) 분야의 세계적인 학회로, 척추 내시경 치료 및 혁신적인 기술이 공유되는 자리다. 이번 학회에서도 최신 연구 결과와 임상적 성과에 대한 활발한 논의가 이루어졌다.김현성 병원장은 강연에서 단일공(full endoscopic) 내시경 기술을 활용한 후방 경추 및 흉추 접근법에 대해 설명하며, 이 기술이 환자의 조직 손상을 최소화하면서 정밀한 수술을 가능하게 하는 점을 강조했다. 또한, 기존 치료법과 비교하여 내시경 수술이 치료 효과와 회복 속도를 어떻게 향상시키는지를 논의하며, 실제 임상 경험을 바탕으로 한 연구 결과를 소개했다.특히, 후방 경추 및 흉추 병변 치료에서 단일공 내시경 기술이 적용된 다양한 사례를 발표하며, 내시경 기법이 보다 널리 활용될 가능성과 미래 발전 방향을 제시했다. 김현성 병원장은 "이번 학회를 통해 최소침습 척추 치료의 최신 트렌드를 공유하고, 세계적인 전문가들과 깊이 있는 논의를 할 수 있어 뜻깊었다. 앞으로도 척추 내시경 수술의 발전을 위해 지속적으로 연구하고 기여할 것"이라고 소감을 밝혔다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com