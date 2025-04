㈜한성특장, 가변축 A/S 24시간 상담 서비스로 고객 만족도 제고

특장차 전문 제조 업체 ㈜한성특장이 지난달부터 가변축 A/S 24시간 상담 서비스를 새롭게 도입했다고 밝혔다특장차는 긴급 상황 대응이 중요한 산업군으로, 고객이 시간과 장소에 구애받지 않고 문제를 해결할 수 있는 서비스가 필수적이다. 한성특장은 이러한 업계 특성을 고려해 가변축 A/S 24시간 상담 시스템을 구축, 신속히 대응할 수 있는 체계를 마련했다.한성특장 이상우 대표는 “고객들은 단순히 제품을 구매하는 데에서 그치지 않고, 지속적인 관리와 지원을 기대한다"며 "우리 가변축 A/S 24시간 상담 서비스는 고객들에게 실질적인 도움을 주며 한성특장의 신뢰성을 강화하는 데 크게 기여하고 있다”고 밝혔다.㈜한성특장은 품질 중심 경영 철학에 기반해 지속적으로 기술력을 강화하며 고객의 다양한 니즈를 충족시키고 있다. 단순 특장차 제조를 넘어 고객 맞춤형 솔루션을 제공하며, 완성도 높은 특장차를 선보이고 있다.최근 한성특장은 ‘ALUMAX 윙바디’라는 신제품을 통해 시장의 주목을 받고 있다. 해당 제품은 최대 700kg의 경량화를 실현해 차량 연비를 대폭 개선하며 운영 비용 절감과 친환경을 동시에 실현한 혁신적인 모델이다.또한, 2023년에는 압축 진개차를 개발하며 자원환경 산업으로 영역을 확장, 첨단 기술과 특장차를 접목한 새로운 사례를 제시했다.한성특장은 끊임없는 품질 혁신과 고객 만족을 최우선으로 하는 경영 철학을 바탕으로 특장차 업계의 새로운 기준을 제시하고 있다. 특히, 이번에 도입된 24시간 A/S 상담 서비스는 고객 중심의 비전을 담은 한성특장의 진정성 있는 노력을 보여주는 사례다.한성특장은 앞으로도 혁신적인 제품 개발과 고품질 서비스를 통해 고객 가치를 극대화하며, 국내외 시장에서 확고한 입지를 다지는 데 주력할 방침이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com