디자이너 브랜드 스탠드오일(STAND OIL)은 오는 4월 19일 25 SS 슈즈 컬렉션을 새롭게 선보인다. 이번 컬렉션은 슈즈 아이템으로만 구성한 컬렉션으로 ‘슈즈 단독 팝업 (STAND OIL SHOES POP-UP)’과 더불어 ‘슈즈 플래그쉽 스토어(SHOES FLAGSHIP STORE)’를 정식 오픈한다.이번 25 SS 슈즈 컬렉션은 앞서 3월에 선보였던 ‘Old School, New Memory’라는 타이틀 아래, 학교에서의 기억과 감성을 현대적인 무드로 재해석했으며 스니커즈 2종과 메리제인 1종, 뮬 타입의 슈즈 1종으로 총 4가지 슈즈 아이템을 선보인다.슈즈 컬렉션의 메인 제품인 ‘머로우 스퀘어 스니커즈 (Morrow Square Sneakers)’는 빈티지한 스타일을 현대적으로 재해석하여 클래식과 스포티즘의 적절한 조화를 이루며 단독 기프트로 증정되는 SO 슈체인으로 다양하게 연출이 가능하다.함께 발매되는 ‘타이 메리제인 스니커즈 (Tie Marry Jane Sneakers)’는 메리제인 특유의 페미닌한 실루엣에 볼륨감 있는 스티치 라인, 스포티한 디테일을 더하여 웨어러블한 디자인을 강조한게 특징이다.또한 ‘스트랩 발레 메리제인 (Strap Ballet Marry Jane)’은 내추럴한 세미 스퀘어 토 쉐입과 SO 엠블럼 포인트 장식으로 빈티지한 발레슈즈를 닮은 러블리한 무드이며, ‘해치드 뮬 (Hatched Mule)’ 슈즈는 유니크한 쉐입과 탈부착이 가능한 스트랩 사용으로 다양한 스타일 연출이 가능하다. 더불어 내추럴한 광택감 소재의 블랙과 부드러운 터치감이 돋보이는 스웨이드 소재의 카멜, 두가지 버전으로 발매 된다.신제품 출시와 함께 오픈되는 슈즈 팝업 스토어는 19일부터 27일까지 2주동안 운영되며 두가지 존으로 구성된다. 사물함을 모티프로 한 ‘SHOE CABINET’ 존에서는 키를 받아 캐비닛을 오픈 한 후 랜덤으로 선물을 받아갈 수 있는 이벤트를 기획해 방문객들에게 특별한 추억을 선사할 예정이며, 오직 스탠드오일 슈즈들로만 구성된 ‘FIT TEST ZONE’을 운영하여 이번 시즌 신제품들을 직접 착화 해 볼 수 있는 기회를 제공한다. 또한 ‘FIT TEST ZONE’ 체험을 완료한 분들을 대상으로 미니 슈키링 등 팝업 익스클루시브 기프트를 증정할 예정이다.더불어 함께 오픈되는 스탠드오일 슈즈 플래그쉽 스토어는 스탠드오일 고유의 감성을 담은 슈즈 제품들을 만나볼 수 있는 공간으로 깔끔하고 미니멀한 공간 속에서 제품 경험에 집중할 수 있다. 팝업 스토어에서 다양한 제품들을 체험한 후 스탠드오일 슈즈 플래그쉽 스토어에서 제품 구매가 가능하며 구매 대상 한정 스페셜 기프트인 커스텀 에코백이 증정된다.새롭게 선보이는 스탠드오일의 25 SS 슈즈 컬렉션은 스탠드오일 공식 홈페이지와 슈즈 플래그십 스토어에서 만나 볼 수 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com