크리스챤 디올 뷰티, NEW 디올 스킨 에센셜 3종 출시

4월 16일, 크리스챤 디올 뷰티가 감각적인 텍스처로 피부 타입, 성별, 나이를 뛰어넘는 강력한 스킨케어 효과와 디올 특유의 꾸뛰르 스타일을 담은 유니버셜 뷰티 아이콘, NEW ‘디올 스킨 에센셜(DIOR SKIN ESSENTIALS)’ 3종을 디올 뷰티 온라인 부티크에서 가장 먼저 선출시했다.(전 채널 공식 출시일 5월 1일)다양한 라이프스타일을 위한 일상적인 스킨케어 루틴을 새롭게 재해석하여 탄생한 디올 스킨 에센셜 컬렉션은 퓨리파잉 & 하이드레이팅 포밍 클렌저 NEW ‘디올 라 무쓰 오프/온’과 디올의 아이코닉 ‘투왈 드 주이’ 패턴이 섬세하게 새겨진 뷰티 에센셜 핸드 크림 NEW ‘디올 르 밤 – 투왈 드 주이 리미티드 에디션’, 그리고 탁월한 수분 충전 효과로 눈가 피부를 케어하는 아이패치 NEW ‘디올 레 파튜 이으’까지 다채롭고 모던한 세 가지 아이템으로 구성됐다.효과적인 스킨케어 루틴의 첫 단계에서 사용하는 디올 라 무쓰 클렌저, NEW ‘라 무쓰 오프/온’은 뛰어난 정화 효과로 피부를 깨끗하게 정돈해주며, 부드럽고 크리미한 텍스처가 풍성한 거품으로 변하며 피부를 세심하게 케어하고 보호한다. 특히, 디올 오블리크 패턴이 새겨진 캡과 함께 디올 만의 꾸뛰르 아이덴티티를 더욱 강화하여 재탄생한 모던한 디자인은 일상적인 클렌징 리추얼을 특별한 순간으로 만들어준다.또한, 그레이 컬러의 디올 오블리크 패턴을 입은 ‘디올 르 밤’은 2025년 디올 하우스의 시그니처 ‘투왈 드 주이’ 패턴을 사랑스러운 핑크 컬러로 재해석한 NEW ‘디올 르 밤 - 투왈 드 주이 리미티드 에디션’으로 재탄생했다.마지막으로, 눈가 피부에 생기와 수분을 채워 메이크업 전 단계에서 눈가에 화사한 광채를 더하는 디올 아이 패치 - NEW ‘디올 레 파튜 이으’까지, 강력한 스킨케어 효과로 피부와 일상 속 웰빙의 순간을 선사하는 것은 물론 디올의 시그니처 패턴과 로고가 새겨져 꾸뛰르 뷰티 오브제로서 감각적인 라이프 스타일을 선사하는 디올의 스킨 에센셜을 경험해보자.NEW 디올 스킨 에센셜 3종은 4월 16일부터 디올 뷰티 온라인 부티크에서 선출시되었으며, 5월 1일부터는 전국 주요 백화점 디올 뷰티 매장과 디올 뷰티 부티크를 포함한 총 70개의 오프라인 매장과 롯데온, SSG. COM 등 7개 온라인 기업몰, 카카오 선물하기 등에서 순차적으로 만나볼 수 있다. ‘디올 르 밤 홀더 세트 – 투왈 드 주이 리미티드 에디션’은 5월 1일부터 카카오 선물하기에서 단독 출시된다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com