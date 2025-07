“AI·방산·배당이 이끈다”…ETF 애널리스트 11인이 뽑은 하반기 톱픽

ETF(상장지수펀드)에 투자자들의 뭉칫돈이 몰리는 가운데, 올 하반기에는 어떤 ETF가 주목받을까. 한경머니는 국내 10개 증권사 ETF 담당 애널리스트들(11명)을 대상으로 ‘하반기 추천 ETF’ 설문조사를 실시했다. 국내 상장 ETF와 해외 상장 ETF에서 각각 3개 종목씩 추천받았다. 그 결과, 전문가들이 공통적으로 주목한 ETF 키워드는 AI, 방산, 배당, 반도체, 원자력, 코스피 등이었다. 구조적·정책적 모멘텀을 기반으로 향후 성장성이 기대되는 ETF에 대한 관심이 두드러졌다.국내KODEX 미국금융테크액티브 ETF상품 정보: 미국 차세대 핀테크 기업에 중점적으로 투자하는 액티브 상장지수펀드(ETF). 전자상거래 결제 서비스, 모바일 결제 서비스 등 차세대 금융 산업에 투자.추천 포인트:국내 상장 유일의 핀테크 기업 투자 상품으로, 스테이블코인 성장과 인터넷뱅킹 혁신 등에 구조적 수혜를 받는 기업들로 구성돼 있다.RISE 글로벌원자력 ETF상품 정보 : 원자력 테마 중 글로벌 기업에 투자하는 국내 최초 ETF. '아이셀렉트 글로벌원자력 지수'를 추종. 국내 기업(30%)과 글로벌 기업(70%)에 골고루 투자.추천 포인트 :미국 원전 활성화 행정명령 서명과 증가하는 전력 수요에 따른 구조적 수혜가 기대되는 산업으로, 한국과 미국의 원전 기업 전반에 투자하는 ETF다.TIGER 차이나휴머노이드로봇상품 정보 : 중국의 휴머노이드 로봇 밸류체인에 투자하는 ETF.추천 포인트 :가격 경쟁력 측면에서 중국 휴머노이드 산업은 타의 추종을 불허하며, 인공지능(AI)과 로봇의 궁극적인 결합 형태인 휴머노이드의 장기 성장을 기대한다.해외VanEck Video Gaming and eSports ETF(ESPO)상품 정보 : 글로벌 비디오 게임과 e스포츠 산업에 집중하는 ETF. 성장상 높은 글로벌 기업들에 분산투자.추천 포인트 :AI 혁신이 본격적으로 영향을 미칠 산업 중 하나. 개발자·디자인 생산성 향상, AI기반 캐릭터 상호작용 개선으로 근본적인 변화가 기대된다.VanEck Pharmaceutical ETF ETF(PPH)상품 정보 : 글로벌 제약 업계의 대표 대형주 25종목에 주로 투자. 일라이릴리, 노보노디스크 등으로 구성.추천 포인트 :글로벌 대형 제약사들이 편입된 상품으로, 4~5월간 우려 요인 부각으로 리스크 반영된 가격에서 매수 기회를 노려볼 만하다.Global X Defense Tech ETF(SHLD)상품 정보글로벌 방위기술 업체에 폭넓게 투자하는 ETF. 미국, 유럽, 한국, 기타 선진국 기업으로 구성돼 있으며, 전 세계 방산·기술 기업에 폭넓게 분산투자.추천 포인트 :글로벌 방산, 보안, AI 등 방산기술주에 투자하며 글로벌 방위 지출 확대와 군 현대화 작업에 수혜받을 기업들로 구성돼 있다.국내KODEX Top5PlusTR상품 정보: 코스피와 코스닥 모든 종목 중 시가총액 상위 5개 종목과 시가총액이 크면서 배당수익률이 높은 5개 종목으로 구성.추천 포인트: 패시브 성격을 띠면서, 상대적으로 대형주를 압축하고 업종을 다변화했다. 복리형(TR) 구조로 단기 변동성을 제한하고, 상승장에서는 탄력적인 수익을 기대할 수 있다.KODEX AI전력핵심설비상품 정보: 국내 최초 AI 전력 설비 ETF. AI 전력 핵심 설비 ‘빅3’에 집중 투자추천 포인트: 'AI 기술 발전에 따른 전력 인프라 수요 증가'와 '국내 전력설비 기업의 수출 증가'라는 두 가지 트렌드를 동시에 반영하고 있다.TIGER 은행고배당플러스TOP10상품 정보: 국내 주요 은행주 중 고배당 가능성이 높은 종목 10개를 선별해 투자해 매월 분배금을 지급하는 월배당형 ETF.추천 포인트: 분배율이 4~6% 수준으로 안정적인 월간 현금흐름을 수취할 수 있고, 국내 저주가순자산비율(P/B) 개선 정책 지속에 따라 금융주에 대한 수혜 기대감이 있다.해외VanEck Morningstar Wide Moat ETF(MOAT)상품 정보: 장기 경쟁우위를 지닌 미국 기업 중 저평가된 종목에 투자하며, 벅셔해서웨이가 보유한 종목들과 일부 중복.추천 포인트: 소비 위축 가능성에도 불구하고 견고한 시장지배력을 바탕으로 수요 탄력성과 마진 방어력을 갖춘 기업들을 선별해, 경기 둔화 압력 속에서도 안정적인 수익을 기대할 수 있다.Vanguard International High Dividend ETF(VYMI)상품 정보: 미국 외 선진국·신흥국의 고배당주에 투자하는 ETF. 분산된 글로벌 배당수익 추구에 적합하며 1년 단위 분배금이 안정적인 편.추천 포인트: 포트폴리오 다변화 전략으로 경기 부담에 따른 금리 인하 가능성을 반영하고, 비미국 선진국 중심의 고배당 기업들에 접근해 안정성을 확보한다.Amplify Transformational Data Sharing ETF(BLOK)상품 정보: 블록체인 기술 관련 주도 기업(핀테크·보안·물류 등)을 적극적으로 선별해 투자하는 액티브 ETF.추천 포인트: 디지털 자산과 블록체인의 전환 구도가 하나의 축으로 자리 잡는 가운데 금융, 물류, 보안, 거버넌스까지 확장되는 블록체인 기술 생태계에 포지셔닝할 필요가 있다.국내Tiger 항셍테크 / Tiger 차이나테크TOP10상품 정보 : 중국 대표 기술주에 투자하는 ETF. 항셍테크는 홍콩 상장 기업 위주, 차이나테크톱(TOP)10은 국내 상장 ETF 중 중국 기술주에 집중.추천 포인트 : 중국이 미국과 AI 모델 성능 격차를 빠르게 좁히고 있다. 중국 주식은 미국보다 자금 유입이 적었고, 주가가 더 싸다는 장점이 있다.Kodex 200타겟위클리커버드콜상품 정보 : 코스피200을 기초자산으로 커버드콜 전략을 활용하는 상품. 옵션 매도를 통해 추가 수익을 추구하면서도 변동성을 낮추는 구조.추천 포인트 : 지난해까지 많이 하락한 국내 증시는 가격 부담 덜해 커버드콜 전략에 적합하다. K200 커버드콜은 옵션 매도 금액 비과세임에 따라 세금 이점이 있다.Timefolio Korea플러스배당액티브상품 정보 :국내 고배당 및 안정적 현금흐름을 창출하는 기업에 투자하는 액티브 ETF. 배당성향과 수익성 지표를 기반으로 종목을 선별.추천 포인트 : 국내는 금리가 낮아지면서 주식의 배당 매력이 부각된다. 타임폴리오(Timefolio) 배당액티브는 배당주 ETF 가운데 과거 성과가 좋았다. 단점은 다소 높은 비용이다.해외iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV)상품 정보 : 마이크로소프트, 세일즈포스, 오라클 등 미국 소프트웨어 대형주 중심의 기술 ETF.추천 포인트 : AI 모델 사용 비용이 낮아지면서 AI 활용 접근성이 높아졌다. 주가가 많이 오른 하드웨어에 이어 소프트웨어 기업에 관심을 가질 만하다.iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(TLT)상품 정보 : 미국 국채 중 잔존 만기 20년 이상 장기채에 투자하는 ETF. 금리 하락 시 자본이득 가능성이 큰 채권 중심으로 구성.추천 포인트 : 미국 장기 국채 가격은 2020년 4월 고점 대비 절반(-50%) 하락했다. 관세 불확실성, 미국 재정 관련 우려가 있지만 그럼에도 높아진 금리 매력이 존재한다.iShares Silver Trust(SLV)상품 정보 : 실물 은 가격을 추종하는 ETF. 은에 직접 투자하는 대표적인 상품.추천 포인트 : 금 가격 대비 은 가격 비율이 100대1 수준까지 하락했다. 금 대비 은 가격은 별로 오르지 못했다. 과거 사례에서 이후 6개월~1년 뒤 은 상승 폭이 더 컸던 경험이 있다.국내KODEX AI반도체상품 정보: AI 관련 반도체 산업에 투자. 주요 구성 종목은 고대역폭메모리(HBM), 그래픽처리장치(GPU), AI 칩 설계 및 제조 기업 등.추천 포인트 : 미래 전략사업인 AI 반도체에 대한 국가 차원의 육성 지원 정책, 메모리반도체 다운사이클 우려를 상쇄할 HBM 진입 성과가 기대된다.SOL 자동차TOP3플러스상품 정보 : 국내 대표 완성차 3개 사를 중심으로 한 ETF.추천 포인트 :완성차 섹터 주가는 견조한 실적에 비해 관세 우려로 인해 눌려 있었다. 관세 리스크 가시화 내지 완화 전개 과정에서 눌림 폭은 곧 반등 잠재력이 된다.TIGER 차이나휴머노이드로봇상품 정보: 중국의 휴머노이드 로봇 밸류체인에 투자하는 ETF.추천 포인트 : 로봇 산업 내 중국의 입지가 강화되고 있으며 중국 국가 전략산업 육성이 기대된다. 반도체, 부품기술 및 센서 등 밸류체인 전반을 포괄한 포트폴리오로 구성돼 있다.해외iShares Global Infrastructure ETF(IGF)상품 정보 : 글로벌 인프라 기업에 분산투자. 전력, 수도, 교통 등 기초 시설 산업이 주 대상.추천 포인트 :미국 내 인프라 투자를 비롯해 종전 후 재건, 경기 부양 정책 등 글로벌 수요 확대가 기대되며 비미국 기업 비중이 높은 점도 긍정적으로 평가된다.iShares MSCI Germany ETF(EWG)상품 정보: 독일 상장 대형주 중심으로 구성. 산업, 테크, 자동차 등 유럽 경기와 밀접한 섹터 중심.추천 포인트 : 독일의 경기부양책과 테크 기업 성장성 기대로 자금 유입이 지속되며 관세 불확실성 완화에 따른 추가 상승 여력도 있다.ProShares Bitcoin ETF(BITO)상품 정보: 미국 최초의 비트코인 선물 기반 ETF. 시카고상품거래소(CME) 비트코인 선물에 투자하며 매월 배당수익도 제공하는 구조.추천 포인트 : 월배당형 비트코인 선물 ETF로, 비교적 안정적 수익 구조의 가상화폐 투자를 할 수 있다.국내PLUS 글로벌방산상품 정보 : 미국과 유럽의 대표 방산 기업에 집중 투자.추천 포인트 : 독일 국방비 중심 재정 확대와 유럽 방산주 수혜가 기대된다. 라인메탈을 비롯해 유럽 및 미국의 글로벌 방산 기업에 대한 투자 매력이 부각된다.TIGER 지주회사상품 정보 : 유가증권 시장에서 공정거래위원회가 발표하는 지주회사 종목에 분산투자.추천 포인트 : 집중투표제, 자회사 중복 상장 제어 등 확장된 버전의 상법 개정이 기대된다. 자사주 의무 소각 예고에 따라 자사주 비율이 높은 증권·지주사들이 하반기 강세를 보일 전망이다. 상법 개정 등이 실제로 추진될 경우 2차 모멘텀도 예상된다.KODEX 증권상품 정보 : 국내 증권 산업을 대표하는 종목으로 구성. KRX증권 지수를 추적하는 ETF.추천 포인트 : 코스피 랠리에 따른 거래대금 증가, 한국은행의 기준금리 인하(2.75%→2.50%) , 자사주 소각 기대감이 맞물리며 증권주 초강세가 예상된다. 자본시장 선진화(브로커리지), 기업금융 경쟁력 제고 방안(IB), 디지털자산 생태계 구축 등 여러 성장 동력 확보가 기대되는 상황이다. 그중 IB 역량을 확보한 증권사 중심으로 차별화된 실적 창출이 가능하다.해외Global X AI & Technology ETF(AIQ)상품 정보 : AI 기술과 인프라, 클라우드 기반 플랫폼 기업 등 AI를 테마로 하는 ETF.추천 포인트 : AI 기술 개발 및 도입이 가속화되면서 AI 반도체뿐만 아니라 AI 생태계 전반에 걸친 강한 수요가 지속될 것으로 전망한다. 마이크로소프트와 같은 하이퍼스케일러 기업의 설비 투자 증가가 예정돼 있으며, AI 데이터센터에 대한 대규모 투자가 지속될 것이다.iShares Semiconductor ETF(SOXX)상품 정보 : 미국 주요 반도체 산업에 투자하는 대표적인 ETF.추천 포인트: 반도체 산업 전반의 업황 회복이 투자 포인트다. 메모리 반도체 업황은 개선세에 있다. 세미컨덕터에 이어 TSMC는 사상 최고 실적을 경신할 것으로 보인다. 반도체 재고 조정 마무리 국면에 따른 D램 및 낸드플래시 메모리 반도체 가격도 상승 추세다. 생성형 AI 확산으로 인해 AI 연산 및 데이터 처리에 필요한 반도체 수요 폭증도 강세 요인이다.PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index ETF(ZROZ)상품 정보 : 만기 25년 이상의 미국 국채에 투자하는 장기 채권 ETF.추천 포인트 : 미국채는 현재 저평가 영역에 있다. 3분기 중 연준의 금리 인하가 가시화될 경우 미국채 10년물 수익률은 4% 중반 내외에서 등락이 예상된다.국내KODEX 200상품 정보 : 코스피200 지수를 그대로 추적하는, 대표적인 국내 대형주 ETF. 국내 주식 시장 핵심 종목군에 투자추천 포인트 : 이재명 정부의 증시 활성화 정책으로 코스피200 추가 상승 가능성이 존재한다.PLUS K방산상품 정보 : 국내 최초 ‘K-방산’ 집중투자 ETF. 한국 방위산업 대표 기업 10종목에 집중 투자.추천 포인트 : 나토(NATO) 회원국 군비 지출 증가 등 한국산 무기 수요의 구조석 성장을 반영한다.KODEX AI반도체AI 반도체 산업에 투자하는 ETF. 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체 등 국내 AI 반도체 대표 기업에 투자.추천 포인트 : 글로벌 AI 발전과 기술 개발로 국내 서플라이체인도 수혜 가능성이 높은 상황이다.ARK Innovation ETF(ARKK)상품 정보 :미국 첨단 혁신 기술 기업에 투자하는 ETF. 테슬라, 코인베이스, 로블록스, 로쿠, 팔란티어 등 혁신 기업 중심.추천 포인트 : 미국이 중국 등 타 국가 대응을 위해 경쟁력을 높이고자 하는 산업으로 정부 및 기업과 계약 체결을 통한 관련 대표 기업들의 실적 개선이 기대된다.TEMA AMERICAN RESHORING ETF(RSHO)상품 정보 : 미국 내 인프라 건설·재건 관련 기업에 투자. 로크웰오토메이션, 패스널 등 제조·산업재 기업으로 구성.추천 포인트 : 공급망 재편 관련주들이 포함돼 있으며, 미국의 제조시설 구축과 해외 기업의 미국 제조시설 강화 수혜가 기대된다.iShares US Medical Devices(IHI)상품 정보 : 미국 의료기기 제조 기업에 집중 투자. 존슨앤존슨, 메드트로닉, 스트라이커 등 포함추천 포인트 : 미국 인구구조 변화와 AI 활성화, 디지털화에 대응 가능한 기업들로 구성돼 있다. 대표 기업의 밸류에이션 부담이 낮으며 중장기 실적 개선 여력이 높다.국내TIGER 코리아배당다우존스상품 정보 : 배당성장률과 배당수익률, 퀄리티 팩터까지 고려한 고배당 우량주 30종목에 분산투자.추천 포인트 : 주요 제도 개선과 함께 배당 관련 수요·관심도가 높아질 것이다. 미국 내에서 상당 기간 검증된 배당성장 팩터를 통한 접근이 필요하다. 배당성장은 지속적으로 배당금을 늘려 나간 기업들을 선별, 편입하는 전략이다.TIGER 차이나항셍테크상품 정보 : 홍콩 증시에 상장된 기술주 중심의 지수인 ‘항셍테크 인덱스’를 추종. 샤오미, 알리바바, SMIC 등 중국 혁신 기술 기업에 투자.추천 포인트 : 전기차, AI 등 주요 핵심 기술 영역에서 중국 기업의 약진이 주목된다. 이와 함께 정부 차원에서 적극적인 지원 확대도 기대된다. 2022년 10월 이후 미국 내 AI발 시장 상승 구간에서 미국 빅테크가 주도했던 사례와 마찬가지로, 중국 내에서도 빅테크를 중심으로 해당 변화가 주도 중이다.TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브상품 정보 : 미국, 유럽, 한국 등 글로벌 핵심 방산 및 우주산업 기업들을 선별해 집중 투자.추천 포인트 : 글로벌 전반적으로 방위산업에 대한 관심 확대 및 예산 확대 편성 현상. 한국 방위산업 기업도 주가 랠리 경험 중. 사이버 보안 지출도 지속적으로 확대 중. 해당 ETF는 미국, 유럽 외 한국 방산 기업도 포함된다.해외Global X Hang Seng TECH ETF(2837.HK)상품 정보 : 홍콩에 상장된 기술 및 혁신 기업 30종목으로 구성, 성장성이 높은 기술주에 집중 투자.추천 포인트 : 전기차, AI 등 주요 핵심 기술 영역에서 중국 기업 약진 관찰 중. 이와 함께 정부 차원에서 적극적인 지원 확대도 기대. 2022년 10월 이후 미국 내 AI발 시장 상승 구간에서 미국 빅테크가 주도했던 사례와 마찬가지로, 중국 내에서도 빅테크를 중심으로 해당 변화가 주도 중이다.First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF(FID)상품 정보 : 미국을 제외하고 10년 이상 배당을 증가해 온 고배당 글로벌 기업들에 투자.추천 포인트 : 현금흐름 내 미국 외 분산 관점에서 접근. 글로벌 주식 시장 변동성 확대와 함께 관세 대응을 위해 주요국은 기준금리 인하에 속도를 내는 방향으로 대응 중. 해당 국면에서 글로벌 배당주에 대한 수요 확대 중. 배당 카테고리 내 현금흐름의 안정성에 대한 고려, 고배당 대비 배당성장 선호.Global X Defense Tech ETF(SHLD)상품 정보 : 글로벌 방산 기술 기업에 투자. 전통 방산 기업부터 AI, 드론, 사이버보안 등 첨단 기업에 투자. 팔란티어, 노스롭 그루먼, 라인메탈, 록히드마틴 등으로 구성.추천 포인트 : 글로벌 전반적으로 방위산업에 대한 관심 확대 및 예산 확대 편성 현상. 한국 방위산업 기업도 주가 랠리 경험 중. 사이버 보안 지출도 지속적으로 확대 중. 해당 ETF는 미국, 유럽 외 한국 방산 기업도 포함.국내KODEX 미국 AI소프트웨어 TOP10상품 정보 : AI 소프트웨어 비즈니스를 영위하는 미국의 10개 대표 기업들로 포트폴리오를 구성.추천 포인트 : AI 산업의 활용 범위가 확장되는 과정에서, 기술 상용화의 중심에 놓여 있는 소프트웨어 관련 수요가 확대되고 있다. 팔란티어 등 주도권을 보이는 기업들에 집중하는 구성이 주목된다.SOL 미국AI전력 핵심인프라상품 정보 : AI 산업의 성장 과정에서 수급 불확실성이 확대되고 있는 전력 산업의 인프라 관련 기업들로 구성된 ETF.추천 포인트 : AI 전력 인프라 밸류체인을 데이터센터 인프라, 전력 시스템 설비, 원자력 기업으로 분류해 주요 종목들을 포트폴리오에 편입했다.RISE 버크셔 포트폴리오 TOP10상품 정보 : 미국과 유럽의 주요 방산 기업들을 편입하는 종목. 독일 방산 업체 라인메탈디펜스, 이탈리아의 레오나르도, 스웨덴의 사브 등이 포트폴리오에 포함.추천 포인트 : 트럼프 행정부의 나토 방위비 압박으로 주요국들의 국방비가 증액되는 추세에서 안보 환경 변화에 따른 구조적 수혜를 누릴 것으로 기대된다.미국Global X Uranium ETF(URA)상품 정보 : 글로벌 우라늄 생산 기업을 시가총액 가중치에 따라 편입하는 ETF.추천 포인트 : AI 산업 성장에 따른 전력 소모 증가, 탄소중립 압박, 지정학적 리스크 등 에너지 수급 불확실성이 지속되는 가운데 비용 대비 효율이 높은 원전 수요가 재개되고 있다. 소형모듈원자로(SMR)를 중심으로 원전 테마의 주가 모멘텀 기대가 유효하다.Amplify Cybersecurity ETF(HACK)상품 정보 : 미국에 상장된 사이버 보안 테마 ETF. 사이버보안 관련 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스 제공 기업을 편입.추천 포인트 : 사이버 보안 산업은 AI의 발전과 함께 급속도로 성장 중이다. 사이버 보안 시장 규모는 2030년 이후 5000억 달러를 상회할 것으로 예상된다.Global X Defense Tech ETF(SHLD)상품 정보 : 방산테크 테마 ETF. 전통 방산 기업들과 더불어 AI, 증강현실·가상현실(AR·VR), 사물인터넷(IoT), 사이버 보안, 연료 시스템 등 첨단 군사 기술에 중점을 둔 기업들로 포트폴리오를 구성.추천 포인트 : 각국 정부들이 국방 예산을 증액하는 과정에서 수혜가 기대된다. 미 국방부의 사이버 보안 및 디지털 전환 정책에 힘입어 견조한 자금 흐름 이어질 것으로 전망된다.TIGER 은행고배당플러스상품 정보 :고배당주 대표주자인 은행주에 우량 보험주를 더해 고배당 상위 10개 종목에 집중 투자.추천 포인트 : 신정부 출범 이후 상법 개정 및 지배구조 개선, 자사주 매입 등 코리아 디스카운트 해소 정책 동반 시 저PBR 업종 가운데서도 지주사 및 은행 등 금융주에 우호적인 환경이 조성될 것으로 전망된다.TIMEFOLIO K컬처액티브상품 정보 : K-팝, 영화, 드라마 등 콘텐츠와 미용 및 의료까지 아우르는 ETF.추천 포인트 : K-콘텐츠 산업 성장 전반에 투자하는 동시 액티브 운용 전략을 통해 급변하는 트렌드 및 시장 변동성에 유연하게 대응하는 것을 목표로 한다. 신정부 출범에 따른 정책 모멘텀이 유효하다.RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus상품 정보 : AI 밸류체인을 '하드웨어', '소프트웨어', '서비스·인프라'로 나눠 총 15종목을 선별해 투자하는 상품.추천 포인트 : AI 산업의 지속적인 발전 속 AI 하드웨어, 소프트웨어, 및 서비스&인프라 세가지 밸류체인에 모두 투자함으로써 시장 전반의 성장을 따라갈 수 있는 ETF.해외First Trust Dow Jones Internet Index Fund(FDN)상품 정보 : 인터넷 커머스 및 서비스 기업들에 투자하는 ETF.추천 포인트 : 주로 미국 IT 및 커뮤니케이션 서비스 기업들로 구성돼 있다. 넷플릭스, 메타, 아마존, 알파벳, 세일즈포스 등 비교적 관세 이슈로부터 자유로운 종목 구성이 가능하다.Global X Defense Tech ETF(SHLD)상품 정보 : 방산테크 테마 ETF.추천 포인트 : 전통 군수 기업부터 최첨단 부품·하드웨어 공급 업체, 방위 전용 소프트웨어 개발 업체 등 공급망 전방의 기업과 솔루션 업체들까지 두루 투자하는 ETF로 글로벌 방위 지출 증가 기조 속 수혜가 전망된다.Industrial Select Sector SPDR Fund(XLI)상품 정보 : 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수를 구성하는 주요 섹터 중 산업재 섹터에만 집중 투자.추천 포인트 : 리쇼어링은 미국 정부의 장기 과제. 중장기 투자 전략 관점에서 도널트 트럼프 미국 대통령의 정책 수혜 업종 중 하나로 미국 산업재 섹터를 꼽을 수 있음.국내HANARO 원자력iSelect / ACE 원자력테마딥서치상품 정보 : 원자력 테마 ETF.추천 포인트 : 원전은 AI 시대의 전력 수요 급증 속에서, 탈세계화 이후 신재생을 대체할 현실적 에너지로 자리 잡고 있으며, 장기적으로 또 다른 메가 트렌드가 될 수 있다.ACE KPOP포커스상품 정보 : 국내 대표 K-팝 엔터테인먼트 기업들에 분산투자.추천 포인트 : 미·중 무역 긴장이 고조되는 상황에서, 관세 리스크가 낮고 중국과의 문화 교류 회복에 따른 수혜 가능성이 높은 K-팝 엔터 업종에도 관심을 가져볼 만하다. K-팝은 음반과 MD·굿즈를 제외하고는 유형의 제품이 아니기 때문에 관세 영향이 크지 않다.PLUS 고배당주상품 정보 : 고배당을 지속적으로 지급하는 국내 유량 배당 기업들에 분산투자.추천 포인트 :현재와 같은 이익 증가율 둔화 국면은 고배당 스타일에 유리하다. 안정성과 수익성 측면에서 현금흐름이 검증된 고배당주의 매력도가 올라가기 때문이다. 또한 대선 이후 자본시장 구조 개혁으로 금융업 전반에 긍정적 변화가 기대되는데, 이는 금융 업종이 구성종목의 과반 이상을 차지하는 배당주의 매력을 더욱 높일수 있는 기회가 될 것으로 예상된다.해외ARK Space Exploration ETF(ARKX)ARKX / iShares U.S. Aerospace & Defense ETF(ITA)상품 정보 : 미국 방산 ETF. 미국 상장 방산, 우주, 항공 분야 기업들에 투자.추천 포인트 : 트럼프 대통령은 대선 공약집에서 핵심 국방 정책으로 '무력해진 미국 군대 재건'을 내세웠다. 당선 이후 실제로 미국의 국방 예산 증액, 무기 생산 확대 등 군비 증강 기조를 나타내고 있다. 관세와 무관하게 뚜렷한 정책 모멘텀이 나타나는 방산 ETF에 대한 주목도는 더욱 높아질 것으로 예상된다.iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF(MTUM)/ Invesco S&P 500 Momentum ETF(SPMO)상품 정보 : 미국 주식 중 상승 추세가 강한 종목들로 구성된 모멘텀 ETF.추천 포인트 : 2월 이후 트럼프 정부의 관세 정책 불확실성이 시장의 등락을 좌우하고 있는 양상이다. 반면 개별 종목은 추세를 따라 가격이 움직이고 있다. 트럼프 행정부의 강력한 정책적 추진력의 수혜를 받는 업종이 상대적으로 돋보인다. 기대감이 형성돼 추가 상승으로 이어지고 있기 때문이다. 추세 추종 전략을 구사하는 모멘텀 ETF인 MTUM, SPMO에 주목한다. 특히 해당 ETF들은 트럼프 1기 지금과 같이 ‘미·중 관세 90일 유예’가 선포됐던 2019년에도 우수한 성과를 거둔 바 있다.iShares Semiconductor ETF(SOXX)상품 정보: 미국 대표 반도체 기업들(인텔·엔비디아·AMD·TSMC 등)에 집중 투자해 반도체 업황 전반을 커버하는 ETF.추천 포인트 : 실적 시즌 이후 반도체주의 이익 성장 기대가 높아진 데 비해 멀티플은 여전히 낮은 편이다. 반도체·장비 산업그룹의 주가이익성장비율(PEG) 멀티플은 S&P500 25개 산업그룹 중 여전히 가장 낮은 위치에 있다. 저평가 측면에서 반도체주에 주목한다.