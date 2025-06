매혹적인 아이 메이크업 위한 NEW 2025 디올쇼(DIORSHOW) 컬렉션 3종 한국 출시

지난 16일, 크리스챤 디올 뷰티는 시선을 사로잡는 강렬하고 볼륨감 있는 ‘디올 쇼 런웨이의 아이 메이크업’을 리얼웨이에서도 연출할 수 있는 컬러 & 마스카라 아이 메이크업 컬렉션, NEW 2025 ‘디올쇼 컬렉션’ 3종을 디올 뷰티 온라인 부티크에서 가장 먼저 선보였다. (오프라인 및 온라인 매장을 포함한 전 채널 공식 출시일은 7월 1일)디올 메이크업 크리에이티브 & 이미지 디렉터 피터 필립스(Peter Philips)가 디올 하우스의 강렬한 DNA를 담아 새롭게 재해석한 NEW 2025 디올쇼 컬렉션은 아이코닉한 디올의 까나쥬 패턴이 케이스와 파우더에 섬세하게 새겨진 뉴트럴 톤의 조화를 담은 네 가지 리미티드 에디션 아이 팔레트 NEW 디올쇼 5 꿀뢰르 – 까나쥬 리미티드 에디션과 혁신적인 오버 볼륨 브러쉬가 강력한 볼륨감을 살려 한 올 한 올 또렷한 속눈썹을 선사하는 익스트림 볼륨 마스카라 NEW 디올쇼 오버볼륨으로 선보인다.그리고 탁월한 성능의 워터프루프 포뮬러와 함께 얇고 유연한 펠트 팁으로 정교한 아이라인을 쉽게 완성할 수 있는 9가지 쉐이드의 NEW 디올쇼 리퀴드 아이라이너까지 총 3종으로 구성되어 또렷하면서도 깊이 있는 아이 메이크업을 완성해준다.특히, 레이디 디올 백에서 영감 받은 까나쥬 패턴이 새겨진 꾸뛰르 블랙 케이스가 돋보이는 NEW 디올쇼 5 꿀뢰르 – 까나쥬 리미티드 에디션과 NEW 디올쇼 오버볼륨 마스카라는 새로운 뷰티 오브제로서 우아하고 감각적인 매력을 드러낸다. 볼륨 마스카라부터 리퀴드 아이라이너와 아이섀도우 팔레트까지, 새로운 감각과 꾸뛰르의 매력이 풍성하게 느껴지는 NEW 디올쇼 컬렉션을 만나볼 수 있다.NEW 2025 디올쇼 컬렉션의 신제품 3종은 6월 16일부터 디올 뷰티 온라인 부티크에서 가장 먼저 만나볼 수 있으며, 7월 1일부터 전국 백화점 크리스챤 디올 뷰티 매장과 디올 뷰티 부티크를 포함한 70개의 오프라인 매장과 롯데온(LOTTE ON), SSG. COM 등 6개의 온라인 기업몰에서 구매할 수 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com