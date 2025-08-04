용산의 숨은 진주, 원효로

임장(臨場), 발품을 팔아 관심 있는 지역을 꼼꼼히 탐방하는 것이죠. 현장의 생생한 모습을 전하는 코너 ‘임장생활기록부’. 이달엔 서울 용산구 원효로를 다녀왔습니다.

원효대교

원효대교

산호아파트

산호아파트

산호아파트

리버힐삼성

리버힐삼성

무려 15년 이상을 기다린 겁니다. 드디어 용산국제업무지구가 본궤도에 오릅니다. 올해 말 착공 목표로 용산구가 개발계획 변경안과 실시계획안 결정 요청서를 서울시에 제출했거든요. 도시개발사업은 크게 세 단계 행정 절차로 진행되죠. 도시개발 구역지정 및 개발계획 수립, 실시계획 인가(토지보상 병행), 착공인데요. 그런 의미에서 이번 요청은 사실상 착공을 위한 마지막 행정 절차입니다.지난해 11월 서울시가 결정·고시한 기존 도시개발계획의 틀을 유지하되 주민 편의성과 환경 요소를 대폭 강화했습니다. 지상 녹지공간 확대, 입체적 보행 동선 체계 개선 등이 눈에 띕니다. 도시환경의 질을 높이고 지속 가능한 개발을 도모하기 위한 보완 조치겠죠.너무나 잘 아시겠지만, 용산국제업무지구 개발사업은 서울시의 대규모 프로젝트입니다. 오랜 시간 방치돼 왔던 용산역 정비창부지를 ‘입체복합 수직도시’로 재탄생시키는 거죠. 용산역 뒤편 철도정비창부지 49만5000㎡에 업무와 주거, 여가를 도보권에서 해결하는 세계 최대 규모 수직 도시를 만드는 개발사업입니다. 용산을 글로벌 업무 중심지로 성장시키고 서울의 국제 경쟁력을 강화할 수 있을 겁니다.그래서 용산은 이제 강남을 능가하죠. 용산국제업무지구의 수혜까지 예상되기 때문에 가격이 이를 증명하고 있고요. 한남동과 동부이촌동 등 ‘넘사벽’인 지역 말고 조금은 현실적인 동네, 그러면서 투자 가치까지 뛰어난 소위 ‘엔트리급 용산’을 찾아왔습니다. 원효대교 북단의 서용산 한강변 아파트들입니다.서울 용산구 원효로를 가리켜 ‘숨겨진 알짜배기 수혜 지역’으로 보는 시각들이 있습니다. 이촌동 및 여의도 지역의 수변 개발 고도화와도 맞닿아 있죠. 일단 위치가 정말 좋습니다. 용산국제업무지구와 가까워서 도보권이고, 또 재개발하는 전자상가도 걸어서 갈 수 있죠. 용산국제업무지구 사업이 재개되면서 용적률 1700% 혜택을 받아 100층 빌딩이 들어서게 됩니다.아시아 실리콘밸리, 현대자동차 모빌리티 연구소, 용산캠프킴 복합 개발사업, 서울역~용산역 지하화 사업 등 다양한 프로젝트도 진행 중입니다. 원효로를 비롯해 효창동과 용문동 등 인근 지역의 재개발에도 속도가 붙고 있습니다. 특히 원효로에는 역세권 시프트 사업도 있죠. 그래서 이 일대가 어떻게 천지개벽할지 감조차 잘 오지 않는 상황인 거겠죠.사실 이게 가장 중요할 것 같은데, 한강을 끼고 있는 한강변 동네입니다. 한강 조망권이 기가 막혀요. 불꽃축제를 집에서 편하게 볼 수 있어요. 하지만 뒤집어 생각해보면 크고 작은 불편함도 있다는 뜻이기도 합니다. 강변북로가 바로 앞이어서 운전해서 다니기엔 편리하지만 지하철역이 꽤 멀어서 도보권은 아닙니다. 초등학교도 멀고, 편의시설 인프라도 부족한 편입니다. 원효대교만 건너면 여의도여서 주민들은 여의도 더현대백화점이나 IFC, 여의도성모병원 등을 이용합니다. 용산역 아이파크몰도 있네요. 이제 아파트 단지 하나씩 가볼게요.강변북로를 지나가다 보면 원효대교 쪽에 눈길이 가는 아파트가 있습니다. 외벽이 군데군데 뜯겨 있는 노후한 단지인데요. 원효로 4가 산호아파트입니다. 1977년 준공됐고 6개 동으로 구성된 554가구 규모입니다. 한강변에 맞닿아 있어 뛰어난 조망권을 자랑하죠.앞서 말씀드렸지만 원효로 자체가 비역세권 지역입니다. 지하철 1호선 용산역과 5호선 마포역, 6호선·경의중앙선 효창공원앞역까지 버스로 10여 분 정도 소요되더군요. 사실 한강변 아파트들이 대부분 대중교통은 부족한 편이긴 합니다.초등학교는 원효초에 배정됩니다만 아주 가깝지 않아서 아이들이 10분 이상 걸어야 합니다. 그래서 동네에 이렇다 할 학원가가 형성돼 있진 않습니다. 하지만 마포랑 맞닿은 위치여서 마포 쪽과 생활권을 공유합니다. 단지를 둘러보는 동안 마포 학원가에서 쉴 새 없이 학원 셔틀버스가 오가며 아이들을 태워 갔어요.군데군데 외벽이 뜯겨 있습니다. 바닥은 갈라졌고, 보도블록은 깨졌습니다. 재건축을 앞둔 구축 단지들의 공통된 애로사항을 다 갖고 있습니다. 엘리베이터를 교체하지 않아서 굉장히 느렸어요. 복도식 구조인데, 창호는 녹슬었고 벽에 금이 가 있습니다. 꼭대기 층에서는 물이 새고 녹물도 나옵니다.그동안 크고 작은 보수는 계속해 왔지만 노후화를 막기엔 역부족이었겠죠. 입주민들의 이야기를 들어보니, 수도관과 배관 때문에 많이 힘들어하더군요. 중앙 난방이어서 관리비는 많이 나오는데 겨울에는 따뜻하지 않다고 해요. 주차난도 극심합니다.다행히 재건축에 속도를 내고 있어요. 롯데건설의 하이엔드 브랜드 ‘용산 르엘’로 탈바꿈할 예정입니다. 지난해 3월 사업시행인가를 받았거든요. 지하 3층~지상 35층, 7개 동, 647가구로 새롭게 조성됩니다. 공사비는 3135억 원 규모이며 이주는 2026년 말로 내다보고 있어요.롯데건설은 기존 사업시행인가 설계안을 토대로 한 정비계획에 추가로 일률적인 층수 규제를 삭제한 ‘2040 서울도시기본계획’을 반영해 최고 48층 높이의 4개 동 배치를 제안했어요. 만약 이렇게 변경된다면 한강변 아파트의 매력을 십분 살릴 수 있겠죠. 그래서 개방감과 공간 활용도를 높인 필로티 특화를 적용하고 전 세대 한강 조망을 가능하게 할 계획입니다. 한강과 마주한 스카이라운지와 전망형 엘리베이터도 선보이겠다고 해요.이 같은 재건축 기대감에 힘입어 신고가를 이어가고 있습니다. 지난 1월 전용 40㎡이 12억8000만 원에 거래돼 최고가 기록을 세웠어요. 이후 전용 103㎡이 20억2000만 원으로 거래면서 직전 기록을 넘어섰으며, 얼마 전에는 전용 78㎡이 19억5000만 원에 또다시 신고가로 거래됐습니다. 다만 최근에 서울시가 강남 3구와 용산구까지 토지거래허가구역으로 확대 재지정한 이후엔 뜨거웠던 분위기가 다소 조용해지긴 했습니다.한강변 단지를 보고 원효로를 건너면 리버힐이 있습니다. 엄밀히 말하면 행정구역상 원효로는 아니고 좁은 찻길 하나 건너 산천동이에요. 동네가 워낙 작고 오밀조밀해서 대부분 단지들이 다 붙어 있습니다.보통 아파트 단지명이 정체성을 설명하죠. 리버힐삼성은 아파트 이름에 ‘리버(강)’와 ‘힐’(언덕)이 다 들어갑니다. 한강변에 붙어 있는 건 아니지만 일부 가구는 한강뷰가 가능하고, 언덕 초입에 걸쳐 있다는 뜻일 것 같아요. 2001년 준공했고 이 근방에선 규모가 가장 큽니다. 1102가구거든요.단지가 언덕을 끼고 넓게 분포된 구조이다 보니 동의 위치에 따라 경사를 체감하는 정도가 좀 다릅니다. 마포 쪽에서 진입하면 경사가 극심한데, 용산 쪽에서 가면 평지에 가깝습니다. 뒤쪽 동들이 경사진 위치에 자리 잡았거든요. 저희가 후문에서도 진입해봤는데 마포역과 가깝습니다. 염리동 학원가를 이용하기에 수월하기 때문에 실거주 수요가 꾸준히 있습니다. 가구당 주차 대수는 1.3대입니다. 연식에 비해 양호한 편이죠.앞서 봤던 산호아파트는 초등학교가 멀지만 리버힐삼성은 원효초가 아주 가깝습니다. 성심여중과 성심여고도 가깝고요. 편의시설 인프라의 부족은 이 동네의 공통적인 아쉬움이긴 한데, 주민들은 급한 대로 삼성테마트 상가를 많이 갑니다. 재래시장인 용문시장이 가까워서 전반적인 생활 물가가 높은 편도 아니고요.면적은 전용 75㎡·107㎡·145㎡ 등으로 구성됐는데 최근 107㎡이 14억 원이 조금 안 되게 거래됐습니다. 리버힐삼성은 리모델링 사업을 추진하고 있습니다. 용적률이 315%로 높은 편이거든요. 한강변은 아니지만 한강 접근성이 뛰어난 데다 이 동네에선 독보적으로 단지 규모가 크기 때문에 리모델링을 통해 단지의 가치를 높이겠다는 계산입니다. 지금은 용산 방향이 국제지구 공터로 인해 막혀 있지만 언젠가는 천지개벽을 하겠죠? 그래서 인근 산호아파트의 재건축에 거는 기대감도 큽니다. 원효로의 비상을 기대해봅니다.