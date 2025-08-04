고강도 대출 규제 꺼내든 李 정부…정책대출·이주비도 예외 없다

이재명 정부가 첫 부동산 대책으로 고강도 대출 규제를 꺼내들었다. 서울 아파트값 상승폭은 둔화했지만 수요를 억제하는 정책의 효과는 일시적일 수밖에 없다는 우려도 나온다

이재명 정부의 첫 부동산 대책은 고강도 대출 규제(6·27 대책)였다. 수도권의 주택담보대출(주담대) 한도를 6억 원 이하로 묶고, 다주택자의 주담대는 원천 봉쇄했다. 전세를 끼고 주택을 매수하는 ‘갭 투자자’의 돈줄도 틀어막았다. 시장은 즉각 반응했다. 거래가 급감하고, 호가가 뚝 떨어졌다. 다락같이 오르던 서울 아파트값 상승 폭이 둔화했다.하지만 시장에선 우려의 목소리도 제기된다. 수요를 억제하는 정책의 효과는 일시적일 수밖에 없다는 지적이 적지 않다. 수년째 켜켜이 쌓여 온 공급 부족에 대한 불안감이 최근 주택 가격 급등의 근본 원인으로 지목된다. 수요자 선호 지역 위주로 충분한 물량을 공급하겠다는 ‘확실한 시그널’을 주는 게 중요하다는 관측이 나온다.6·27 대책의 핵심은 수도권과 규제지역 내 주택 구입 목적 주담대의 최대 한도를 6억 원으로 제한한 것이다. 통상 대출 한도는 담보물의 가치나 차주의 상환 여력 등에 따라 정해진다. 이런 요인과 관계 없이 한도를 일괄적으로 묶은 건 이번이 처음이다. 금융권 대출의 연간 원리금상환액이 소득의 일정 비율을 넘지 못하도록 하는 총부채원리금상환비율(DSR) 규제 때문에 고소득자가 아닌 이상 주담대를 6억 원까지 받는 경우가 보편적이진 않다. 이 때문에 서울 강남권과 마용성(마포·용산·성동구) 등 고가 아파트 밀집 지역에서 ‘6억 주담대 제한’의 타격이 크다.다주택자의 추가 주택 구입 목적 주담대는 아예 금지했다. 이전엔 다주택자의 담보인정비율(LTV)이 비규제지역에선 60%, 규제지역에선 30%였다. 하지만 6·27 대책 이후 수도권에서 다주택자의 LTV는 ‘제로(0)’로 떨어졌다. 갭 투자를 차단하기 위해 수도권과 규제지역 내 소유권 이전 조건부 전세대출도 금지했다. 주택 매수자나 수분양자가 전세보증금으로 매매대금이나 분양잔금을 납입할 때 사용하는 상품이다. 금융권은 임대차계약서상 임대인과 임차주택의 소유주가 다른 경우 이 전세대출을 내주지 않고 있다.주담대를 받은 차주에게 6개월 이내 전입 의무를 부과한 점도 눈에 띈다. 실수요가 아닌 투자 목적의 주택 매수는 원천 차단하겠다는 취지다. 업계에선 “수도권 전역으로 토지거래허가구역을 확대한 것과 맞먹는 효과”라는 반응이 나왔다. 생활안정자금 목적 주담대도 최대 1억 원으로 제한했다. 수도권 주담대 대출 만기도 30년 이내로 제한했다. 그동안 은행별로 30~40년 사이에서 만기를 설정하고 있었다. DSR 체제 아래에선 만기가 짧아질 수록 원리금상환액이 늘어, 대출 가능금액이 줄어드는 효과가 생긴다.통상 정부가 대출 규제를 강화할 때 무주택자 등은 예외로 두는 경우가 있다. 선의의 실수요자가 피해를 보는 건 막기 위해서다. 그러나 이번엔 달랐다. 생애최초 주택 구입 목적 주담대의 LTV가 기존 80%에서 70%로 강화됐다. 서민이나 청년, 신혼부부 등이 주로 이용하는 정책금융 상품도 문턱이 높아졌다. 예컨대 신혼부부 기준 디딤돌 대출의 최대 한도가 4억 원에서 3억2000만 원으로 줄었다. 전세대출 상품인 버팀목 대출 한도도 3억 원(수도권·신혼부부 기준)에서 2억5000만 원으로 감소했다.역대급 대출 규제에 서울 부동산 시장 분위기는 빠르게 바뀌었다. 지난 6월 26일 발표된 한국부동산원의 ‘6월 넷째주 아파트 가격 동향’에 따르면 서울 아파트 매매 가격이 전주 대비 0.43% 올랐다. 2018년 9월 둘째주(0.45%) 이후 6년 9개월 만의 최대 폭이었다. 성동구(0.99%)와 마포구(0.98%)는 일주일 새 1% 가까이 폭등했다. 2013년 한국부동산원이 관련 통계를 집계하기 시작한 이래 가장 높은 상승률이었다. “지금이 가장 싸다”는 심리가 확산하며 너도 나도 주택 매수에 뛰어들었다.정부는 이번 고강도 대출 규제 방안을 금요일(6월 27일)에 발표해, 토요일(6월 28일)부터 바로 적용했다. 통상 며칠 혹은 일주일가량의 예고 기간을 두는 경우가 많은데, 적용 시기도 전격적이었다. 돈줄을 틀어막은 효과는 금방 나타났다. 7월 첫째주 서울 아파트 매매 가격 변동률은 0.29%를 기록하며, 상승 폭이 둔화됐다. 6월 넷째주와 7월 첫째주를 비교하면 강남구(0.84%→0.34%)와 송파구(0.88%→0.38%), 용산구(0.74%→0.37%), 강동구(0.74%→0.29%) 등 선호 지역의 집값 상승률이 모두 절반 이하로 떨어졌다.추경호 국민의힘 의원실이 올해 1~5월 서울 주택 매매 자금조달계획서를 살펴본 결과에 따르면, 빚을 내 집을 산 거래의 31.9%가 6억 원 이상 대출을 받은 경우였다. 자금조달계획서는 비규제지역 기준 6억 원 이상 주택을 매수할 때 제출해야 한다. 강남구(55.8%)와 성동구(50.3%), 서초구(46.7%) 등에서 6억 원 초과 대출 비중이 높았다. 같은 기간 갭 투자 거래 비중은 용산구(55.5%), 서초구(54.1%), 동작구(50%) 등 순서로 높았다. 당분간 강남권과 ‘한강벨트’ 등 지역 위주로 대출 규제 타격이 클 수밖에 없다는 전망이 나온다.이번 대출 규제의 부작용을 우려하는 목소리도 적지 않다. 재건축·재개발 현장의 이주비 대출도 규제 대상에 포함한 게 대표적이다. 6월 27일까지 관리처분인가를 받지 않은 사업장에 대해선 6억 원의 이주비 대출 한도 규제가 적용된다. 다주택자는 LTV 0%가 적용된다. 이주비 대출이란 기존 집을 허물고 새 아파트를 짓는 동안, 조합원이나 세입자의 이사 비용을 지원하는 대출이다. 특히 재개발 구역에선 다주택자가 많다. 이들은 그동안 이주비 대출을 받아 기존 세입자의 보증금을 돌려줬다.하지만 대출이 한 푼도 나오지 않게 되면서 이주와 철거, 착공 등 일련의 절차가 줄줄이 지연될 위기에 처했다. 서울에서 용산 한남2구역, 강남 개포주공6·7단지, 동작구 노량진1구역, 서대문구 북아현2구역 등 53곳의 정비사업장이 이번 대출 규제의 영향권에 들었다. 사업시행인가를 마치고 관리처분인가를 앞두고 있는 사업장들이다. 물론 시공사가 제공하는 추가 이주비 대출은 이번 규제에서 제외돼 있다. 하지만 시공사의 자금 제공 여력에도 한계가 있을 수밖에 없다는 지적이 나온다. 이주비 대출 문제로 서울 주요 재건축·재개발 일정이 밀리면, 주택 공급도 덩달어 늦어지게 된다.분양 시장도 혼란스러운 모양새다. 잔금대출도 ‘6억 원 한도 규제’에 묶였기 때문이다. 6월 27일 전에 입주자 모집공고가 올라온 단지는 이번 규제에서 자유롭다. 하지만 하반기 분양을 계획 중이던 건설사는 타격이 불가피하다. 이들이 분양 일정을 일단 미루는 선택을 할 가능성도 있다. 이미 분양을 한 아파트도 곤혹스럽긴 마찬가지다. 소유권 이전 조건부 전세대출 금지의 영향을 고스란히 받기 때문이다. 입주 시기에 전세 세입자를 들여 보증금으로 잔금을 치르려던 청약 당첨자들의 계획이 꼬이게 됐다.전세 시장도 혼란을 겪고 있다. 다주택자나 갭 투자자가 그동안 전세 시장에선 공급자 역할을 해 온 것도 사실이다. 이들의 설 자리가 좁아지면서, 전세 매물이 줄어들 공산이 크다. 매물 감소는 전셋값 상승을 야기할 수 있다. 그런데 버팀목대출 한도 축소 등으로 세입자가 전세대출을 일으키기도 어려워진 상황이다. 결국 ‘전세의 월세화’ 현상이 강화돼, 임차인의 주거비 부담이 더 커질 수 있다는 관측이 나온다. 전세금 반환용 주담대 한도가 최대 1억 원으로 제한된 것도 부담이다. 세입자 입장에선 보증금 미반환 리스크가 커질 수밖에 없어서다.과거에도 수요 억제 정책은 종종 사용됐다. 문재인 정부는 투기지역과 투기과열지구 내 15억 원 초과 아파트에 대한 주담대를 금지한 바 있다. 일각에서 위헌 논란까지 제기됐던 정책이다. 문재인 정부는 대출뿐 아니라 세금 카드도 여러 개 썼다. 다주택자 양도세를 중과하고, 공시가격을 높여 종합부동산세 등 보유세 부담을 늘렸다. 노무현 정부는 부동산 투기를 잡기 위해 종부세를 도입했다. 그러나 집값은 오히려 폭등했다. 부동산R114에 따르면 문재인 정부 때 전국 아파트값은 누적 72.5% 올랐다. 노무현 정부 땐 63.8% 상승했다.물론 저금리 등 거시경제 상황이 복잡하게 맞물린 결과로 봐야 한다. 하지만 수요만 틀어막는다고 시장이 안정되지 않는다는 의견이 지배적이다. ‘똘똘한 한 채’로 수요가 집중하는 등 예측하지 못한 부작용이 나타날 수 있어서다. 이재명 대통령은 후보 시절 “세금으로 집값 잡지 않겠다”고 공언했다. 과거 정부 실패에서 교훈을 얻었다는 평가가 나온다. 하지만 6·27 대책을 두고 최근 “이건 맛보기에 불과하다”는 표현을 썼다. 세금 카드를 포함해 더 강도 높은 수요 억제책을 언제든 내밀 수 있다는 의사로 해석됐다.공급 부족에 대한 시장의 불신을 해소하는 게 가장 중요하다는 평가가 나온다. 최근 부동산 시장이 과열 양상을 띠었던 원인은 복합적이다. 2022년 레고랜드 사태 이후 프로젝트파이낸싱(PF) 자금 경색이 심화하면서, 멈춰선 민간 아파트 사업장이 늘어났다. 코로나19와 러시아·우크라이나 전쟁이란 예측하지 못한 사태가 터지며 원자재 가격도 급등했다. 이렇게 오른 공사비는 서울 재건축·재개발 현장을 비롯해 여러 주택 공급 프로젝트가 속도를 내지 못하도록 만들었다. 공급 부족으로 집값은 우상향할 수밖에 없다고 판단하는 수요자가 계속 증가했다.시중 유동성이 흐를 다른 대체 투자처도 마땅치 않았다. 현 정부가 들어서기 전 국내 증시는 맥을 추지 못했다. 오피스텔과 빌라(다세대·연립) 등 시장은 전세사기 사태 이후 쪼그라들었고, 공실률 증가로 상업용 부동산 투자 수요도 줄었다. 결국 시중의 돈은 서울 고가 아파트로만 쏠렸다. 부동산 시장 안정을 꾀할 해법도 두 가지에 집중돼야 한다는 주장이 제기된다. 먼저 공급 확대. 수도권 선호 지역에서 과감한 공급 청사진을 밝히고, 민간의 공급 확대를 발목 잡는 규제를 덜어내는 게 필요하다는 지적이다. 비아파트와 주식 시장도 활성화시켜 아파트로만 집중되는 수요도 분산시키는 방법도 고민해야 한다는 평가가 나온다.