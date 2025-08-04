전세보증금 분쟁에서 내 돈을 지키는 법

전세사기 피해자가 3만 명을 넘어섰다. 4명 중 3명이 2030세대라는 점에서 '다음은 내 차례일지도 모른다'는 불안을 자극한다. 집주인이 사라지는 순간, 보증금을 지키는 최후의 방어선은 법정이다

전세보증금은 월급 통장보다 무거운 사적 연금이다. 매매가보다 높았던 전셋값, 깡통전세, 갭투기로 이어진 시장 왜곡은 ‘계약서 한 장’에 공포를 숨겼다. 세입자는 등기부를 제대로 읽지 못했고, 중개인도 선순위 근저당의 위험을 충분히 설명하지 않았다. 결국 시세 확인조차 어설펐던 청년층은 전세사기라는 현실 앞에 보증금을 인질로 잡혔다. 피해가 집중된 시세 확인 수치가 잘 드러나지 않는 수도권 다세대·오피스텔 지역은 매매가 하락과 동시에 대규모 체납과 경매가 이어졌다. 집값 상승을 전제로 계산된 전세보증금은 금리 반등과 함께 순식간에 초과 채무로 돌변했다. 임대 사실을 확인하는 임대차계약서 한 장만으로는 아무것도 보장하지 못했다.전세금 반환소송은 이 불안을 안전 구조로 바꾸는 첫 선택지다. 민사재판을 통해 확정판결을 받으면 임차인은 집주인의 보증금 채무를 확정 지을 수 있다. 판결 정본은 집이라도 경매에 부칠 수 있는 집행 개시의 요건이 되고, 배당기일에서 배당채권을 확정 짓는 문서다. 무엇보다 청구금액에 소송상 연 12% 고율의 지연이자를 붙여 두는 동안 채무자의 조속한 변제 압박 효과가 있다. ‘형사를 기다렸다가 민사를 간다’는 구전은 이미 늦은 대응이다. 소송 절차는 단순하다. 임대차계약서 원본, 보증금 지급영수증, 계약해지 통보 증거 자료만 갖춰도 청구취지·원인 서면을 작성할 수 있다. 전자소송 시스템으로 신청하면 인지대와 송달료 합계는 청구금액에 따라 50만~60만 원(1억 원 기준) 안팎에 불과하다. 절차비용 대비 회수율이 높은 편이지만 타이밍이 핵심이다.다만 판결이 나올 때까지 주택을 비워야 할 상황이라면 임차권등기명령을 병행해야 한다. 이 등기는 확정일자와 대항력을 유지한 채 거주지를 옮기도록 허용한다. 결정문이 접수되고 이후 부동산등기부에 올라가는 즉시 점유를 해제하더라도 경·공매 배당에서 선순위를 유지할 수 있다. 특히 공실이 급증한 빌라 밀집 지역에서는 임차권등기가 등기부에 경료되기 전에 먼저 이사를 가게 되면 배당순위가 뒤집힐 수 있으므로 주의해야 한다. 소송 제기 전후를 불문하고 언제든지 임차권 등기를 할 수 있다. 등기 경료(완료) 후 집을 비울 때는 열쇠 인도 날짜를 문자로 남기고, 소송 서류에 첨부해 점유 종료를 명확히 해야 한다.공인중개사 시각에서 본 현장은 정보 격차가 전세 가격 조정보다 심각하다. 등기부·건축물대장 교차 검토, 확정일자와 전입신고 동시 처리, 보증보험 가입은 기본 절차다. 세입자가 집주인의 잔존 대출과 근저당 순위를 반드시 확인해야 손해가 없다. 만약 그렇지 않고 계약 체결을 서두르며 ‘싸게 들어가니 위험도 감수한다’는 태도는 결국 개인이 무담보 금융기관이 되는 셈이다. 부동산 플랫폼에 올라온 매물 사진과 주소를 근거로 인터넷등기소에서 부동산등기부를 발급해 실제 소유자와 저당권 현황을 열람하면 중개사무소 방문 전에 위험도를 가늠할 수 있다.전세 시장은 빠르게 식어도 보증금 분쟁은 천천히 끝난다. 계약 전 예방, 계약 중 위험 감지, 계약 후 소송과 집행까지 이어지는 시간표를 스스로 설계해야 한다. 특히 임대 계약 체결 시 보증금 확보를 위한 기본적인 등기부 열람조차 하지 않는다면, 보증금은 통계 속 미회수액으로 고정된다. 권리는 행사할 때만 권리다. 제도의 허점을 포착한 사기는 반복되지만, 예방과 신속 대응의 원칙은 변하지 않는다. 이제부터라도 위험 지도 위에 자신의 계약을 놓고 면밀히 살펴야 한다.