주 7월 15일 종가, 2024년 12월 결산 기준. 자료 에프앤가이드·구글파이낸스

새 정부가 증시 부양에 드라이브를 걸고 있는 가운데, 한국 투자자들 사이에서 ‘밸류업’이 화두로 떠오르고 있다. 올해 주목해볼 만한 밸류업 관련주에는 어떤 것들이 있을까. 한경머니는 주주 환원 정책, 수익성, 미래 가치 등을 종합해 총 12개의 밸류업 유망 종목을 선정했다. 또 증시 전문가 3인에게 이들 종목에 대한 의견을 묻고, 각 종목의 추천 여부를 ‘중립’ 또는 ‘강세’로 평가하도록 했다. 평가에 참여한 전문가는 김동원 KB증권 리서치본부장, 김성노 BNK투자증권 리서치센터장, 조수홍 NH투자증권 리서치본부장이다. 그 결과 과반수로 ‘강세’ 평가를 받은 종목은 CJ, SK, 금호석유화학, 기아, 네이버, 삼성물산, 하나금융지주, 포스코홀딩스, 현대모비스, 한화 등 10종목이었다. 그 외 HD현대, 미래에셋증권 등 2종목이 ‘중립’ 평가를 받았다.국내 이커머스 시장의 핵심 플레이어다. 최근 정부가 내놓은 민생회복 소비쿠폰 정책은 경기에 민감한 소비재를 주로 다루는 네이버에 호재로 작용할 가능성이 높다. 또 정부가 추진하는 '소버린 AI' 전략의 핵심 업무에 네이버 출신 인사가 발탁됐는데, 이미 AI 플랫폼 사업을 진행하고 있는 네이버 또한 정책의 수혜를 입을 것으로 보인다. 원화 연동 스테이블 코인 도입이 화두에 오른 가운데, 디지털 결제 시스템을 갖춘 네이버의 미래 가치가 재부각되고 있다.“간편결제 서비스를 제공하는 네이버페이가 방대한 온·오프라인 가맹점을 바탕으로 원화 스테이블코인 시장에서 주도 사업자가 될 수 있다. 두나무와의 협업을 통해 원화 스테이블코인을 이용한 결제 사업에서 주도적인 역할이 기대된다.”“AI 에이전트 시장 선점과 침투율 확대를 통해 AI 시대에도 기존의 공고한 지위를 유지할 전망이다. 정부의 성장 정책을 위한 내수 회복이 우선돼야 하는 상황이나, 네이버도 카카오와 마찬가지로 우호적 시장 환경을 토대로 하반기 실적 성장 폭을 확대할 수 있을 것으로 예상된다.”“정부의 주요 정책 중 내수 경기 부양, AI, 스테이블코인과 관련해 네이버의 산업 영향력은 상당히 높은 편. 민생안정 소비쿠폰 15만 원은 국내 경기 회복의 시발점이 될 것이며, 네이버의 광고와 커머스 사업의 성장이 기대된다.”