주 7월 15일 종가, 2024년 12월 결산 기준. 자료 에프앤가이드·구글파이낸스

새 정부가 증시 부양에 드라이브를 걸고 있는 가운데, 한국 투자자들 사이에서 ‘밸류업’이 화두로 떠오르고 있다. 올해 주목해볼 만한 밸류업 관련주에는 어떤 것들이 있을까. 한경머니는 주주 환원 정책, 수익성, 미래 가치 등을 종합해 총 12개의 밸류업 유망 종목을 선정했다. 또 증시 전문가 3인에게 이들 종목에 대한 의견을 묻고, 각 종목의 추천 여부를 ‘중립’ 또는 ‘강세’로 평가하도록 했다. 평가에 참여한 전문가는 김동원 KB증권 리서치본부장, 김성노 BNK투자증권 리서치센터장, 조수홍 NH투자증권 리서치본부장이다. 그 결과 과반수로 ‘강세’ 평가를 받은 종목은 CJ, SK, 금호석유화학, 기아, 네이버, 삼성물산, 하나금융지주, 포스코홀딩스, 현대모비스, 한화 등 10종목이었다. 그 외 HD현대, 미래에셋증권 등 2종목이 ‘중립’ 평가를 받았다.한화는 주요 자회사의 실적 개선, 상법 개정에 따른 지주사 리레이팅 등의 요인으로 올 들어 주가가 200% 이상 급등했다. 한화에어로스페이스(방산), 한화솔루션(태양광), 한화오션(조선), 한화생명(보험) 등 주요 자회사가 긍정적인 실적을 기록하며 주가가 빠르게 재평가된 것으로 분석된다. 하반기에도 방산업과 조선업의 시장 환경이 밝을 것으로 보여, 이들 자회사의 실적 호조가 지속될 가능성이 높다.“주요 자회사 한화에어로스페이스 등의 실적 개선 및 주가 상승으로 올해 주가가 큰 폭으로 상승했다. 자체 사업의 실적 개선에 대한 기대감 또한 주가 상승에 기여했다. 최대주주인 김승연 회장은 세 아들에게 한화 지분 11.3%를 증여한다고 공시해 상속 관련 지배구조 개편 가능성을 일단락했다.”“한화에어로스페이스의 유상증자 참여로 차입금이 증가했다. 또 계열 분리와 사업 추가로 지배력을 강화했다. PBR은 0.7배로 탄력이 둔화했다.”“올해 한화에어로스페이스 실적 성장이 연결 실적을 이끌 전망이다. 한화솔루션 흑자 전환도 긍정적인 요소다. 지주사 리레이팅에 따라 추가적인 NAV 할인율 축소가 기대된다.”