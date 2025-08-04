홈 한경MONEY 한눈에 보는 월간데이터 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/money/article/202507212687c URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.08.04 06:01 수정2025.08.11 08:04 김수정 기자 [마켓데이터] © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 제2경춘연결민자도로 추진...수혜 기대에 ‘마석역 더힐552’ 눈길 보아테크놀로지, 한국·일본 지사장에 후루야 다이스케 선임 진인프라, 신한투자증권 클라우드 네이티브 PaaS 플랫폼 공급 계약 체결 KB금융, 쪽방촌 어르신에 ‘시원한 나눔’…폭염 속 따뜻한 동행 수도권 ‘오션뷰’ 프리미엄... 라온건설, ‘숭의역 라온프라이빗 스카이브’ 8월 분양 예정