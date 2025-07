디올 캡춰 NEW 아이 트리트먼트 듀오 출시

8월 1일, 크리스챤 디올 뷰티는 피부에 대한 50년 간의 디올의 선구적인 연구가 집약된 디올 하우스 대표 토탈 안티-에이징 스킨케어 라인 ‘디올 캡춰(DIOR CAPTURE)’로 한층 정교하고 강력해진 토탈 안티-에이징 솔루션을 제안한다.‘디올 캡춰(DIOR CAPTURE)’는 디올 캡춰 르 세럼과 크렘므 주르에 더해 세심하고 집중적인 케어가 필요한 눈가 피부를 위한 아이 트리트먼트 듀오, NEW 디올 캡춰 프로 콜라겐 샷 & 오엑스 씨 트리트먼트 아이 크림을 새롭게 선보인다.안티-에이징 분야의 선구자로서 역할을 이어온 디올 사이언스는 피부 노화 매커니즘 속 콜라겐 손실에 가장 먼저 ‘눈가’ 피부가 영향을 받는다는 사실에 주목하였고, ‘OX-C 트리트먼트’를 함유한 포뮬러를 통해 눈가 피부 주름을 탄탄하고 매끄럽게 만들어 주며 칙칙해진 눈가 피부에 생기를 더하는 NEW 디올 캡춰 프로 콜라겐 샷 & 오엑스 씨 트리트먼트 아이 크림을 선보이게 됐다.디올의 오랜 연구와 플로럴 사이언스를 바탕으로 완성된 디올 캡춰 컬렉션은 주름 개선에 도움을 주고 피부 탄력을 강화하는 강력한 안티-에이징 세럼, 디올 캡춰 르 세럼과 즉각적인 피부 수분 공급 플럼핑 효과로 시간이 지날수록 생기 넘치는 광채를 경험할 수 있는 안티-에이징 크림, 디올 캡춰 크렘므 주르에 이어 ‘OX-C 트리트먼트’와 결합하여 차세대 콜라겐 성분을 담아 더욱 효과적으로 눈가 피부 리프팅 효과를 선사하는 아이 링클 코렉터, NEW 디올 캡춰 프로 콜라겐 샷을 선보인다.그리고 ‘OX-C 트리트먼트’를 중심으로 지친 눈가 피부를 케어하여 환하고 탄탄한 눈가 피부를 유지하는데 도움을 주는 NEW 디올 캡춰 오엑스 씨 트리트먼트 아이 크림으로 구성되어 더욱 완성도 있는 토탈 안티-에이징 솔루션을 선사한다.슬림한 실루엣의 실버 톤의 패키지에 담겨 디올 사이언스의 아이덴티티를 새로이 그려가는 디올 캡춰 컬렉션과 함께 피부 깊은 곳에서부터 차오르는 생기와 탄력으로 더욱 어려보이는 피부를 경험해볼 수 있다.NEW 디올 캡춰 프로 콜라겐 샷 & NEW 디올 캡춰 오엑스 씨 트리트먼트 아이 크림은 2025년 8월 1일부터 전국 백화점 크리스챤 디올 뷰티 매장과 디올 뷰티 부티크를 포함한 69개의 오프라인 매장과 디올 뷰티 온라인 부티크, 롯데온(LOTTE ON), SSG. COM 등 6개의 온라인 기업몰, 카카오톡 선물하기에서 구매할 수 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com