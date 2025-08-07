주식회사 모베, 벤처기업 확인 연장

모션베드 전문 기업 ㈜모베(오수한 대표)가 ‘혁신성장유형 벤처기업’ 확인을 연장 받았다고 7일 밝혔다.벤처기업확인제도는 벤처기업 육성에 관한 특별 조치법에 따라 기업의 성장성과 기술의 혁신성을 인정받은 중소기업을 선정해 관련 인증을 부여하는 제도다. 중소벤처기업부 벤처기업확인기관인 (사)벤처기업협회로부터 확인을 받게 된다.이번에 받은 혁신성장유형 벤처기업 인증은 혁신적인 기술을 바탕으로 새로운 서비스 제공 여부, 전문성, 성장가능성 등 까다로운 심사를 거쳐 주어진다.모베는 국산 프레임 기반의 프리미엄 모션베드 제조를 중심으로 사업을 확장해왔으며, 사용자 중심의 제품 설계와 고객 맞춤형 서비스로 소비자 신뢰를 쌓아왔다. 특히 최근에는 모션베드 프레임 다변화, 직영점 운영 확대, 프리미엄 침실 공간 제안 등 차별화된 전략으로 시장 내 입지를 다지고 있다.오수한 대표는 “벤처기업 확인 연장은 모베가 추구해온 기술혁신과 고객가치 중심 경영의 결과”라며, “앞으로도 품질과 서비스에 있어 타협하지 않는 브랜드가 되겠다”고 포부를 밝혔다.한편, 모베는 벤처기업으로서의 지위를 기반으로 R&D 투자 확대와 신규 사업 추진을 통해 프리미엄 홈퍼니싱 브랜드로의 도약을 준비하고 있다. 기술 개발과 서비스 품질 향상에 집중하는 한편, 신혼부부부터 중장년층까지 다양한 연령대의 라이프스타일을 반영한 맞춤형 모션베드 라인업을 선보일 계획이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com