하나은행, ‘Club1 도곡PB센터지점’ 개점… 프리미엄 자산관리 거점 확대

하나은행은 지난 6일 오후 기존 하나은행 도곡PB센터지점을 프리미엄 자산관리 브랜드 ‘Club1(클럽원)’ 으로 확장 전환한 「Club1(클럽원) 도곡PB센터지점」을 개점했다. 사진 왼쪽부터 김진우 중앙영업그룹 부행장, 김준형 썬앤그린스 대표, 이원휴 하나은행 Club1도곡PB센터지점장, 이호성 하나은행장, 구성욱 강남세브란스병원장, 윤성복 하나금융나눔재단 이사(전 하나금융지주 이사회 의장), 김영훈 자산관리그룹 부행장 순. 사진 하나은행 제공.

하나은행이 프리미엄 자산관리 브랜드 ‘Club1(클럽원)’의 세 번째 채널을 선보이며 고액자산가 대상 자산관리 시장 공략을 강화했다.하나은행(은행장 이호성)은 6일 기존 도곡PB센터지점을 프리미엄 브랜드 ‘Club1(클럽원)’으로 전환한 ‘Club1 도곡PB센터지점’(이하 Club1 도곡)을 공식 개점했다고 밝혔다.이번 Club1 도곡 개점은 2021년 ‘Club1 한남’ 이후 약 4년 만에 선보이는 신규 지점으로, ‘Club1 삼성’, ‘Club1 한남’에 이은 세 번째 ‘클럽원’ 채널이다. 하나은행은 이를 통해 도곡동 일대를 포함한 강남권 자산관리 허브 구축에 속도를 낼 계획이다.Club1 도곡은 한국 고유의 ‘겸양과 절제’의 미학을 담은 공간 콘셉트를 채택했다. 상담실은 전통 오방간색을 모티브로 구성됐고, 최고급 음향시설을 갖춘 소셜룸과 디지털 연계 세미나실 등 문화적 경험이 가능한 공간도 마련됐다.특히 하나은행은 Club1 도곡에 세무, 부동산, 신탁, 포트폴리오 분야의 전문가들을 배치하고, 가업승계·금융투자·부동산·세무·법률 등 다양한 자산관리 수요에 맞춘 서비스를 제공한다. 이 외에도 문화예술 행사, 프라이빗 세미나 등 고객 맞춤형 콘텐츠도 지속 운영할 계획이다.[하나은행 Club1 도곡PB센터지점 내 전경. 사진 하나은행 제공]또한 고령화 및 상속 수요 증가에 대응하기 위해 유언대용신탁과 상속 설계 등을 전문으로 하는 리빙트러스트 PB가 상주하며, 초고액 자산가를 위한 ‘패밀리오피스’ 서비스도 함께 제공된다.이호성 하나은행장은 “하나은행은 ‘손님 First’라는 원칙 아래 최고의 자산관리 역량을 바탕으로 기대 이상의 솔루션을 제공해왔다”며 “Club1 도곡을 통해 품격 있는 자산관리와 더불어 차별화된 문화적 경험까지 함께 선사할 것”이라고 말했다.하나은행은 향후에도 전통적 자산가뿐 아니라 신흥 부유층(영리치)을 위한 콘텐츠와 서비스를 강화하며, 부(富)의 흐름에 맞춘 거점 전략으로 프리미엄 자산관리 시장에서 리더십을 지속 확대해 나갈 방침이다.