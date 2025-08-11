사진=남양주화도읍 야경투시도

경기도 남양주시 마석 생활권이 교통 인프라 재편의 중심지로 떠오르고 있다. 마석을 비롯한 화도읍 일대를 관통하는 ‘제2경춘연결민자도로’가 최근 타당성 및 적격성을 확보하면서 서울~춘천 간 광역 연결축이 새롭게 정비될 전망이다.제2경춘연결민자도로의 개통은 특히 화도IC 일대의 상습 정체 해소로 도심 진입시간을 단축시켜 교통흐름을 크게 개선시킬 것으로 기대된다. 그동안 서울에서 양평이나 춘천 방향으로 진입할 때 반드시 거쳐야 했던 병목 구간인 화도IC는 출·퇴근 시간마다 극심한 정체를 겪어왔다. 제2경춘연결민자도로는 이 구간을 우회하면서 직선화된 노선 설계로 평균 주행시간을 획기적으로 단축할 수 있을 것으로 보인다.이러한 교통 변화의 직격 수혜지로는 남양주 화도읍 묵현리 일대에 들어서는 ‘마석역 더힐552’이 있다. ‘마석역 더힐552’는 지상 29층, 총 7개 동, 552세대 규모로 조성되는 브랜드 단지다. 전용 60·76·84㎡의 중소형 위주의 실수요 선호 평면을 중심으로 구성되며, 약 6,400세대 규모의 신도시급 주거지구 내 핵심 입지에 들어선다.‘마석역 더힐552’는 마석IC, 화도IC 등 차량 진입이 용이하며, 도로 개통 이후에는 국도46호선 정체 해소는 물론 제2경춘국도 등 광역교통망이 유기적으로 연결될 예정이다. 특히 잠실·강남권까지 차량 40분대 진입이 가능해지는 등 출퇴근 교통망은 물론, 주말 교외 활동이나 가족 단위 이동, 자차 이용자에게도 실질적인 편의성과 가치 상승 효과가 기대된다.또한 ‘마석역 더힐552’는 경춘선 마석역 생활권에 위치하며, GTX-B(예정) 수혜권역에 속해 있다. 이를 통해 전철, GTX, 고속도로까지 3중 교통축이 집약된 입지로 실현될 전망이다.교통 뿐 아니라 주변 생활 인프라도 뛰어나다. 도보~차량 5분 내 거리에는 화도초·심석초·중·고 등 학군, 롯데마트·하나로마트 등 상업시설, 병원·관공서 등 생활 기반시설이 밀집해 있어 입주 즉시 누릴 수 있는 완성형 주거지로 거듭날 것으로 기대된다.제2경춘연결민자도로는 단순한 도로 신설이 아닌, 수도권 동북부와 강원권을 연결하는 새로운 교통축으로서의 기능을 갖는다. 이에 따라 노선과 직접 연결되는 마석 생활권은 광역 교통의 중심지로 전환되는 시기를 앞두고 있으며, 입지적인 가치도 함께 재조명되고 있다.이처럼 서울 도심과 춘천을 잇는 양방향 교통축의 중심이자, 생활 인프라와 쾌적한 자연환경까지 모두 갖춘 ‘마석역 더힐552’는 실수요자와 중장기 관점의 투자 수요 모두에게 주목할 만한 대안으로 부상할 것으로 기대된다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com