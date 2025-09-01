공실 쌓인 공공임대주택…공급 확대가 답일까

앞으로 공공임대주택이 대거 늘어날 것으로 보이는 가운데, 공공임대주택의 운영 현황을 짚어볼 필요가 있다. 현재 전국 공공임대주택 공실은 10만채를 훌쩍 넘길 것으로 추정되는데, 가장 큰 원인은 너무 작은 면적에 있는 것으로 분석된다

향후 공공임대주택이 대거 늘어날 것으로 보인다. 이재명 대통령의 선거 공약 중 하나가 '가계·소상공인 활력 증진과 공정 경제 실현'인데, 그 일환으로 주택 부문에서는 '고품질 공공임대주택 및 공공임대 비율 단계적 확대'를 공약했기 때문이다.큰 정부를 지향하는 더불어민주당이 집권하면 공공임대주택이 늘어날 것이라는 사실은 어느 정도 예견된 일이다. 하지만 공공임대주택을 늘리기 전에 현재 공공임대주택이 어떻게 운영되고 있는지 짚어볼 필요가 있다.지난해 8월 기준으로 한국토지주택공사(LH)가 보유한 공공임대주택 중 6개월 이상 공실로 비어 있는 주택이 4만9889가구에 달한다. 2018년만 하더라도 1.2%였던 공실률이 6년 사이에 5.1%로 4배 넘게 늘어난 것이다. 이로 인한 임대료 손실액도 3647억 원이나 된다.공실이 절반을 넘는 사업장도 11곳이나 된다. 충남 당진의 '석문국가산업단지'는 분양률이 80%에 가까울 정도로 인기가 있었지만, 그 안에 들어선 LH 임대주택의 85.5%는 비어 있는 것으로 나타났다. 전북 군산 신역세권에 조성된 단지 또한 277가구 중 197가구가 비어 있다. 지역적으로 보면 충남 12.9%, 경북 7.8%, 전북 7.7%로 비수도권 지역 공실이 많은데, 서울 공실률도 3.5%(1250가구)에 달하는 것으로 집계됐다.서울주택도시공사(SH공사)의 매입임대주택도 공실이 7000가구를 넘는다. 각 시도 도시공사의 공공임대주택을 포함하면 전국 공공임대주택 공실은 10만 채를 훌쩍 넘길 것으로 추정된다. 올해 4월 기준 전국 미분양주택이 6만8000가구인데, 공공임대주택 공실이 이보다 더 많은 것이다.공공임대주택 공실의 가장 큰 원인은 너무 작은 면적에 있다. 공실인 임대주택의 절반은 전용면적 31㎡(약 9.4평) 이하의 소형 면적이었다. 면적이 작을수록 공실이 많았는데, 상대적으로 대형 면적인 전용 51㎡ 이상은 공실이 12.4%에 불과했다.작은 임대주택이 지어진 이유는 공공임대주택의 성과를 몇 가구 지었는지 등 양적으로만 평가하기 때문이다. 가령 넓은 공공임대주택 100가구를 지으면 공실이 없을 곳에 작은 면적으로 150가구를 지으면 실적은 1.5배로 불어난다. 하지만 향후 임대주택에서는 50가구 넘는 공실이 발생하는 것이다.해외 선진국에서는 공공임대주택을 적극적으로 공급하는 곳이 거의 없다. 공공임대주택이 유지비도 많이 들고 슬럼화하는 경향이 두드러지자 임대료 보조(주택 바우처)로 선회했다. 영국은 1980년대 공공임대주택을 서민에게 싼값으로 공급하는 매각 정책을 펼쳤다. 프랑스도 1980년대부터 임대료 보조 정책을 실시했다. 정도의 차이는 있지만 유럽 국가 대부분이 임대주택 건설에서 임대료 보조로 노선을 선회했다.이제 와 공공임대주택을 열심히 지어 선진국의 과거를 답습하겠다는 논리는 자가당착(自家撞着)에 불과하다. 서울시장은 타워팰리스 같은 임대주택을 이야기하지만, 이미 공공지원 민간임대주택에서 이를 반영하고 있다. 구로구 고척동에 들어선 최고 45층 높이의 초고층 임대주택 대단지, '고척아이파크'가 그 사례다.고척아이파크는 고급 임대주택과 더불어 대규모 상업시설(코스트코), 복합행정타운, 공원 등 문화공간과 함께 조성해 서울 서남권의 랜드마크로 자리매김하는 중이다. 임대 기간이 30년인 국민임대나 20년인 장기전세·매입임대에 비해 공공지원 민간임대는 임대 기간이 4년 또는 8년으로 비교적 짧다. 임대주택 보급 목적에 부합하는 기간이다.임대주택에서 10년 이상 거주하는 서민은 자가 주택 마련에 대한 욕구가 낮아져 자산 축적이 매우 어렵다. 부동산 가격 상승기 때 내 집을 마련하지 못한 분들이 벼락 거지로 전락한 사례를 고려한다면, 임대주택 거주자들의 목표는 자가 소유가 돼야 한다. 임대주택은 계속 편하게 거주하다가 내 집 마련을 포기하게 만드는 곳이 아닌, 내 집 마련 이전에 거쳐 가는 징검다리에 그쳤으면 한다.