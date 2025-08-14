TP, 2분기 매출 10.2%↑, 영업이익 21.9%↑

글로벌 의류 제조기업 TP가 1분기에 이어 2분기에도 실적 개선 흐름을 이어갔다.TP는 지난 13일 2025년 2분기 연결기준 매출 2,581억원, 영업이익 114억원을 기록했다고 공시했다. 매출과 영업이익은 전년 동기대비 각각 10.2% 21.9% 증가하였으며, 1분기까지 합산한 상반기 누적 매출은 5,153억원, 영업이익은 266억을 기록했다. 이는 전년대비 매출 11.8%, 영업이익 27%가 증가한 수치로 1분기에 이은 견조한 매출과 전사적 비용절감 노력이 실적을 견인한 것으로 보인다.한편, TP는 지난 5월 26일 나이스신평으로부터 회사채 신용등급을 BBB-(안정적)으로 부여받았다. 이는 종전 한국기업평가에서 평가한 BB+(안정적)대비 1notch 상향된 것이다. BB+와 BBB-는 단순히 한 단계 신용등급 격차 이상의 의미를 지닌다. 사업과 재무측면에서 개선세를 인정받으며 투기 등급에서 투자 등급으로 뛰어오르는 것이 그만큼 쉽지 않기 때문이다.이번 투자등급 확보로 TP는 그간 취약점으로 지적되었던 재무 안정성에 대한 시장 우려를 상당 부분 해소할 수 있을 것으로 보인다.나이스신평은 "글로벌 고객사와의 장기 거래관계에 기반한 의류 OEM 경쟁지위가 양호한만큼, 안정적인 수주물량 기반의 양호한 수익성 유지가 전망된다”며 “영업현금 대비 제한적인 CAPEX 감안 시 원활한 현금흐름이 예상된다”고 평가했다.또한 “차입금 부담이 다소 높은 수준이긴 하지만, 점진적인 차입금 상환 및 재무안정성 개선이 나타날 것으로 전망된다”고 설명했다. 다만, “관세 부담 증가에 따른 수주실적 변동 여부는 모니터링이 필요하다”고 덧붙였다.회사측은 “글로벌 수출환경이 녹록지 않지만, 자동화 기반 생산 혁신과 효율적인 운영을 통한 원가율 개선 등으로 수익성을 제고하여 재무지표를 지속 개선해 나가겠다”고 밝혔다.TP는 1972 년 의류 제조 기업으로 출범하여, 1984년 국내 최초 오리털가공에 성공, 이를 국산화 한 의류 및 다운 생산 전문 기업이다. 1990년 첫 해외 진출을 시작으로 5개국 19개의 생산기지를 구축하였으며 그룹사로서 구스다운으로 유명한 소프라움을 운영하는 TP리빙을 포함하여 TP스퀘어 등 5 개의 계열사를 운영하고 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com