마켓나이트, ‘블루리본 켈리’ 더블임팩트 맛집 선정

부산광역시 광안리의 야시장 '밀락더마켓(마켓나이트)'이 미식 가이드 ‘블루리본 켈리’ 더블임팩트 맛집에 선정됐다.밀락더마켓은 특집 인터뷰 기회도 얻게 됐다. 이는 전국 2,000여 개 블루리본 켈리 맛집 중 4곳에만 주어지는 기회다.이번 특집과 함께 마켓나이트에서는 단 하루, 특별한 미식·공연 축제가 열린다. 예능·음악·미식의 아이콘 하하를 비롯한 콴패밀리가 무대를 꾸미며, 여름의 흥을 더할 대표곡 ‘부산바캉스’를 선보인다. 여기에 하하와 김종국의 401정육식당이 오직 이날만 맛볼 수 있는 특선 콜라보 메뉴를 준비, 시원한 주류와 함께 색다른 야시장 경험을 제공한다.또한 무대에는 힙합 레전드 레디와 감성을 자극하는 설레게가 함께하며, DJ 퍼포먼스와 라이브 공연으로 관객들의 열기를 더한다.마켓나이트는 하루 평균 2,000~3,000명이 찾는 부산 대표 야시장이다. 광안리 야경과 이국적인 실내·실외 야장 분위기를 동시에 즐길 수 있는 것이 장점이다.부산 식재료를 활용한 다채로운 메뉴와 주류, 오직 여기서만 느낄 수 있는 공연과 분위기로 ‘ONLY HERE’ 매력을 자랑한다.마켓나이트 관계자는 “부산을 대표하는 핫플레이스를 넘어 대한민국을 대표하는 핫플레이스로 자리매김하기 위해 앞으로도 최선을 다하겠다”고 강조했다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com