■ 신건태(향년 82세)씨 별세, 이종철(KB증권 리스크심사본부장)씨 부친상 = 17일, 순천향부천장례식장 3호실, 발인 19일 오전 8시, 장지 국립이천호국원. 032 - 327 - 4444