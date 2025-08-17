홈 한경MONEY [부고] 이종철(KB증권 리스크심사본부장)씨 빙부상 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/money/article/202508174127c URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.08.17 12:54 수정2025.08.17 12:54 김수정 기자 ■ 신건태(향년 82세)씨 별세, 이종철(KB증권 리스크심사본부장)씨 부친상 = 17일, 순천향부천장례식장 3호실, 발인 19일 오전 8시, 장지 국립이천호국원. 032 - 327 - 4444 © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 마켓나이트, ‘블루리본 켈리’ 더블임팩트 맛집 선정 롯데캐슬 드메르, 김지희 작가 특별전 ‘Fantasy Horizon’ 개최 '흑자전환' 유니켐, 전년 대비 2025년 반기 매출 52% 증가 TP, 2분기 매출 10.2%↑, 영업이익 21.9%↑ 덕은역 착공 임박·광역버스정류장 신설 확정… A급 오피스 ‘덕은 DMC 아이에스 비즈타워’ 주목