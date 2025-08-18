지쿱, '케어세르브 웨이브 플러스' 美 FDA 의료기기 등록

소셜임팩트 기업 지쿱(대표이사 서정훈)은 자사의 홈 웰니스 디바이스 ‘케어세르브 웨이브 플러스(CareCellve Wave Plus)’가 최근 미국 식품의약국(FDA) 의료기기 등록을 성공적으로 마쳤다고 18일 밝혔다.이번 FAD 의료기기 등록은 지쿱 제품의 미국 내 공식적인 유통 및 판매를 가능하게 해 북미를 포함한 글로벌 헬스케어 시장 진출에 중요한 교두보가 마련됐다는 평가다.‘케어세르브 웨이브 플러스’는 PEMF(펄스 전자기장), 테라헤르츠, LED 에너지를 복합적으로 활용해 가정에서도 전문적인 웰니스 케어를 누릴 수 있게 설계됐다. 30분 자동 타이머와 직관적인 LED 디스플레이, 미끄럼 방지 기능 등 사용 편의성을 높였다.지쿱은 이번 FDA 의료기기 등록을 기회로 삼아 글로벌 홈 웰니스 브랜드로서 입지를 굳히기 위한 다각적인 판매 전략을 적극적으로 추진할 계획이다.지쿱 관계자는 “‘케어세르브 웨이브 플러스’의 FDA 등록은 지쿱의 기술력과 제품 경쟁력이 국제적으로 인정받았음을 의미한다”며, “앞으로 해외 소비자들도 지쿱의 우수한 제품을 경험할 수 있도록 사업 확장에 더욱 매진하겠다”고 밝혔다.한편 ‘케어세르브 웨이브 플러스’는 지쿱 공식 쇼핑몰에서 만나볼 수 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com