카인드라이프, 인도 K-뷰티 시장 리서치 보고서 발표

인도 Z세대 중심의 뷰티 플랫폼 카인드라이프(대표 라디카 가이, Radhika Ghai)가 인도의 시장 조사·데이터 분석 기업인 데이텀 인텔리전스(Datum Intelligence)와 공동으로 인도 내 한국 뷰티 브랜드의 성장세를 다룬 리서치 보고서를 발표했다.이번 보고서는 인도에서 급성장 중인 K-뷰티 시장의 기회와 소비자 변화를 확인하고 소비자 트렌드 변화, 문화적 영향, 디지털 행동 패턴 등을 종합 분석했다.보고서에 따르면 인도의 K-뷰티 시장은 2024년 4억 달러(한화 약 5,500억 원)에서 2030년 15억 달러(한화 약 2조 800억 원)규모로 성장할 것으로 예상된다. 연평균 성장률(CAGR)은 25.9%를 기록할 것으로 예측됐다.인도의 뷰티 및 퍼스널 케어(BPC) 시장만 보면 2030년까지 약 450억 달러(한화 약 62조 6,000억 원) 규모로 성장할 것으로 예상되며 연평균 성장률(CAGR)은 약 12%에 이를 전망이다. 인도 뷰티 시장은 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 주목받고 있다.2024년 기준 약 1,190만 명 수준이었던 한국 뷰티 제품 구매자는 2030년 2,700만 명을 넘어설 것으로 전망된다. 이러한 폭발적인 성장은 젊은 인도 소비자를 중심으로 K-컬처의 영향력이 음식, 언어, 뷰티 등 소비 전반에 깊이 스며든 결과다. 인도의 Z세대는 프리미엄 제품을 선호하고, 문화적 친밀감과 고품질·고효율·가성비를 모두 중시하는 소비 패턴을 보여준다.흥미롭게도 한국식 ‘10단계 루틴’은 인도 소비자 사이에서 5~7단계의 실용적 루틴으로 현지화됐다. 실제로 소비자의 60% 이상은 하루 3~6개 제품을 꾸준히 사용하며 루틴에 대한 충성도를 보였다.마스크, 세럼, 선크림 등 주요 제품을 개인의 라이프스타일에 맞게 조합하고 있으며, 초기 사용자들은 모이스처라이저, 뷰티 디바이스, 마스크, 세럼, 선크림 등 다양한 제품을 시도한 것으로 나타났다. 특히 루틴에는 충성하지만 브랜드에는 유연한 소비 패턴을 보였다. 즉, 특정 브랜드에 얽매이지 않고 ‘히어로 제품’과 ‘히어로 성분’을 적극적으로 탐색했다.제품 발견 경로 조사 결과에서는 소비자의 81%가 유튜브를 통해 제품을 알게 됐고 70% 이상이 K-팝 아이돌이 추천한 제품을 구매할 가능성이 높다고 응답했다. 특히 이들은 단순한 노출 빈도보다 자신의 필요·취향·라이프스타일이나 품질 및 효용 등 실질적 가치를 우선시하는 경향을 보였다.또한 응답자의 80%는 리뷰와 영상을 통해 제품을 꼼꼼히 검증했으며, 매월 1,000~3,000루피(한화 약 15,000원~45,000원)를 지출하는 것으로 나타났다. 이러한 소비 패턴은 인도 고급 뷰티 시장의 성장세를 이끄는 주요 요인으로 꼽힌다.이번 연구에서는 K-뷰티가 경험을 중시하는 시장으로 점차 변화하고 있다는 점도 시사한다. 약 80%의 소비자가 K-뷰티 전용 워크숍과 오프라인 체험에 관심을 보였다. 브랜드가 소비자와 깊이 연결되고 커뮤니티를 형성할 수 있는 핵심 기회의 장이 된 것이다.카인드라이프의 라디카 가이 대표는 “이번 리서치는 뷰티 브랜드들이 소비자의 화장대에 직접 접근할 수 있는 최초의 기회”라며 “인도 현지 소비자들은 온오프라인 경험, 올바른 커뮤니티를 통해 제품을 느끼고 배우길 원하며, 셀프 케어를 자기 표현의 한 형태로 보고 있다”고 말했다. 이어 “한국 문화는 유행을 넘어 인도의 새로운 문화 현상이 되고 있다. 인도 K-뷰티 시장은 개척 준비가 끝난 매력적인 시장이며, 우리는 그 최전선에 서 있다”고 덧붙였다.한편, 카인드라이프는 7억 명의 인도 MZ세대 소비자에게 뷰티 경험의 혁신을 이끌고 있는 뷰티·웰니스 플랫폼이다. 특히 인도 Z세대 중심으로 K-뷰티가 하나의 문화 현상이 되고 있는 가운데, 카인드라이프 역시 한국 뷰티 브랜드를 주목하고 인도 시장에 안착할 수 있도록 지원하고 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com