[신간] 팔란티어의 본질을 파헤치다

변우철한국경제신문데이터가 곧 힘이 되는 시대, 팔란티어라는 회사가 가진 잠재력과 기술이 무엇인지 해석한 책이다. 팔란티어는 엄청난 주가 상승률로만 기억해야 할 회사가 아니다. 인공지능(AI)을 활용한 대규모 데이터 플랫폼을 만들고, 이를 통해 지구상 모든 산업과 조직을 근본적으로 재편하는 기업이라는 점을 저자는 강조한다. 팔란티어의 핵심 역량과 비즈니스 모델은 물론이고, 팔란티어의 주가가 급등한 이유와 높은 밸류에이션이 정당화되는 이유가 무엇인지 종합적으로 분석했다.저자 워런 버핏·찰리 멍거출판 교보문고세계적인 투자 구루로 손꼽히는 워런 버핏, 찰리 멍거의 이야기를 담은 또 한 권의 책이 나왔다. 지난 30년 동안 두 사람이 벅셔해서웨이 주주총회에서 언급한 투자 조언을 한데 모았다. 시대를 초월한 생생한 투자 가이드.최고민수(박민수)경이로움4대 문명부터 현대에 이르기까지, 역사를 기반으로 인류 경제의 흐름을 파헤쳤다. 경제사의 기반을 다지고 싶은 이라면 일독할 만하다. 저자 특유의 스토리텔링 실력으로 굵직한 경제사 흐름을 풀어낸다.