디아드, 루쏘몬도와 전략적 MOU 체결…프리미엄 웰니스 경험 확장

루쏘몬도는 전 세계적으로 인정받은 펜트(PENT), 스틸핏(STIL-FIT), 라킷(ROCKIT), 폴드(FOLD) 등 하이엔드 브랜드의 한국 공식 수입사다. 기능성과 디자인을 모두 갖춘 장비를 앞세워 국내외 럭셔리 호텔, 레지던스, 멤버십 클럽 등에 프리미엄 웰니스 경험을 제공해왔다. 이번 협약으로 디아드 청담과 멤버스 라운지에는 피트니스 및 바디케어 장비 전시·체험관이 마련되며, 회원 전용 웰니스 프로그램과 특별 혜택도 함께 제공될 예정이다.
‘삶의 리듬’을 회복하는 공간
디아드는 이번 협약을 통해 브랜드 핵심 가치인 ‘웰니스(Wellness)·워크(Work)·플레저(Pleasure)’ 중 웰니스 영역을 강화한다. 2026년 강남구 청담동에 조성될 디아드 청담 공간 내 체험관은 단순한 운동 공간을 넘어 ‘삶의 리듬과 감각을 회복하는 리추얼 플랫폼’으로 설계된다. 단순한 장비 전시를 넘어 지속 가능한 아름다움과 감각적 경험을 멤버들에게 제안하는 라이프스타일 콘텐츠가 중심이 될 예정이다.
루쏘몬도 관계자는 “디아드와의 협업은 하이엔드 웰니스 문화를 확산하는 중요한 계기”라며 “회원들이 프리미엄 브랜드의 철학과 건강한 아름다움을 직접 경험할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.
디아드 측 역시 “디아드는 단순한 공간이 아닌 삶을 섬세하게 큐레이션하는 프라이빗 플랫폼”이라며, “이번 협약을 통해 회원 개개인이 몸과 감각의 리듬을 회복하는 특별한 경험을 얻게 될 것”이라고 전했다. 이어 “앞으로도 웰니스뿐 아니라 예술, 미식, 사교 등 다양한 영역에서 안목 있는 파트너십을 확장해, 한 차원 높은 라이프스타일을 제안해 나가겠다”고 강조했다.
한편, 서울 강남 청담동에 위치한 디아드는 대한민국 최초의 프라이빗 멤버스 클럽이다. 클럽명 ‘DYAD’는 고대 그리스 철학에서 숫자 2를 뜻하며, 서로 다른 두 개체의 조합을 통한 창조적 영감을 상징한다. 디아드는 웰니스·업무·여가를 통합한 고감도 라이프스타일을 제안하며, 창의적 리더들이 영감과 몰입을 경험할 수 있는 공간으로 자리매김하고 있다.
