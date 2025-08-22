이문 아이파크자이 i-PLACE 투시도

HDC현대산업개발과 GS건설은 '이문3구역 재정비촉진구역 주택재개발정비사업' 내 단지내 상업시설인 '이문 아이파크자이 i-PLACE' 단지내상가를 공급할 예정이라고 밝혔다. 이 상가의 규모는 지하 1층~지상 5층, 총 270개 호실(일반분양 226개 호실 / 문화집회시설 제외)이 공급된다.업계가 꼽은 '이문 아이파크자이 i-PLACE'의 성공 요인은 6가지로 요약된다.첫 번째, 아파트 4,321세대·오피스텔 594실에 달하는 고정수요를 독점할 수 있는 초대형 상가로 총 4,915세대의 안정적인 배후수요가 확보되어 있어 공실 위험이 낮다.두 번째, 이문휘경뉴타운 1만4000여 세대와 대학가 및 지하철 유동인구를 흡수하는 압도적인 배후수요의 뉴타운 중심상권이라는 점이다. 단지 내 고정수요와 더불어 뉴타운 전체의 유동인구까지 흡수할 수 있는 입지적 강점을 갖췄다.세 번째, 서울 최초의 명품 브랜드 상가라는 타이틀로, 아이파크와 자이가 짓는 브랜드 대단지의 랜드마크 상업시설이다. 두 프리미엄 브랜드의 시너지는 상가 자체의 브랜드 가치를 높여 임대료 프리미엄과 공실률 최소화에 기여할 것으로 기대된다.네 번째, 1년 내내 압도적인 수요가 모이는 탄탄하고 안정적인 초역세권 프리미엄을 갖췄다는 점이다. 지하철 1호선과 6호선이 만나는 이문역에서 도보 3분 거리로, 1일 약 8만여 명의 승하차 인원이 이용하는 교통 요충지다.다섯 번째, 서울에서도 보기 드문 366평 규모의 메가급 중앙광장을 중심으로 한 문화복합 상업시설이라는 점이다. 단순한 쇼핑공간을 넘어 문화 이벤트와 커뮤니티 활동이 가능한 이 광장은 지역 문화허브 역할을 하며, 문화 활성화를 통한 상가 수익성 향상의 선순환 구조를 만들어낸다.마지막으로 뉴타운 최대 규모 대로변 스트리트형 특화설계 및 MD구성, 풍부한 에스컬레이터 등 다양한 고객층을 흡수할 수 있는 복합상가라는 점이다. 지하 1층부터 5층까지의 수직 동선과 대로변 접근성을 모두 확보한 설계로 업종별 특성에 맞는 최적의 입점 환경을 제공한다.추가로 주목할 점은 미래가치다. 이 상가는 뉴타운 개발비전과 청량리역 GTX(예정) 등 다양한 개발호재의 직간접 수혜지로 손꼽히는 곳이다.현재 이문 아이파크자이 i-PLACE는 ▲서울 북부의 새로운 중심이 되는 마스터플랜 ▲새로운 시대의 상업시설, 복합화 트렌드 반영 ▲다양한 경험과 배움이 있는 라이프스타일 콘텐츠 제공 등의 방향성으로 개발될 예정이다.홍보관은 서울 동대문구 이문로 일대에 위치해 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com