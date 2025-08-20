진천 풍림아이원 트리니움, 브랜드학원·조식서비스 예정

충북 진천의 미니 신도시급 대단지 아파트인 풍림아이원 트리니움 입주가 탄력을 받고 있다. 최근 관할 지자체인 진천군이 입주자들의 원활한 입주를 돕기 위해 전담 상담 창구를 개설하는 등 입주 지원에 팔을 걷어 부치고 나서면서다.이 아파트는 지난 7월 25일 진천군으로부터 준공검사 필증과 사용승인서를 발급받으면서 본격적인 입주에 들어갔다.풍림아이원 트리니움의 입주가 순풍을 타면서 지역 부동산에도 판도 변화가 예상된다. 풍림아이원 트리니움 관계자는 “진천에서 지역 최대 규모의 아파트 입주는 곧 신흥 주거 명문의 탄생과 주택시장의 재편을 의미하고, 지역 내 대표 아파트의 ‘주소’가 새 랜드마크인 풍림아이원 트리니움으로 교체되는 것을 뜻한다”고 설명했다.﻿진천 풍림아이원 트리니움은 2020년 12월 분양 당시 충북지역 최대 규모의 아파트라는 장점이 알려지면서 지역 수요자의 주목을 받은 바 있는 아파트다. 이 아파트는 지상 최고 29층, 33개동 규모에 전용면적 50~150㎡ 2450가구로 이뤄졌다.여기에다 단지 안에 명품 브랜드 학원 입점이 예정돼 있어 교육특화 단지로 향후 프리미엄을 누릴 수 있을 것이라는 전망까지 더해져 수요자의 높은 관심을 끌었다. 진천 풍림아이원 트리니움에 입점 예정인 명품 브랜드 학원은 유아, 초등, 청소년, 성인으로 이어지는 평생 교육 시스템을 갖춘 대한민국 대표 종합 교육 기업이다.진천에서 처음 조식 서비스가 제공될 예정이라는 점도 매력적이다. 10여년 전 서울에서 처음 선보였던 아파트 조식 서비스는 한때 '조식서비스=프리미엄 단지'라는 인식이 통용될 정도로 주택 수요자들에게 고급 아파트의 상징으로 받아들여졌다.또 관리비 부담도 소규모 단지에 비해 상대적으로 낮을 것으로 예상된다. 수천 가구가 공용 관리비를 분담함에 따라 가구 당 비용이 줄어드는 데다, 스마트홈 시스템과 에너지 효율 설비도 도입돼 추가적인 에너지 절감 효과가 가능하기 때문이다.단지 내 조경과 커뮤니티 시설도 주변의 다른 아파트와 차별화됐다. 풍림아이원 트리니움은 먼저 매머드급 대단지라는 장점을 적극 살려 단지 안에 산책로, 야외 운동공간, 특화 조경 등을 조성했다.또 단지 안에 피트니스센터, 작은 도서관, 실내 골프 연습장, 키즈카페 등 대단지에 걸맞은 다양한 커뮤니티 시설도 마련했다. 셔틀버스 운영을 통해 입주민 편의 또한 높였다.진천 풍림아이원 트리니움 관계자는 "그동안 입주 지연 등 일련의 사태로 마음 고생이 심했을 입주 예정자들에게 조금이라도 보답하기 위해서라도 명품 단지로 만들기 위해 마지막까지 최선을 다 하겠다"고 말했다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com