안양자이 헤리티온 투시도

3040세대가 부동산 시장 주수요층으로 자리매김하면서, 안전한 통학 환경과 우수한 교육 여건을 갖춘 아파트에 대한 관심이 높아지고 있다.한국부동산원의 매입자 연령대별 아파트 매매 거래 현황에 따르면, 올해 상반기 전국 아파트 거래 건수는 총 28만1,537건으로 집계됐다. 이 가운데 3040세대의 매입 건수는 15만1,002건으로, 전체의 53.63%를 차지했다. 이는 전년 동기 대비 1.31%포인트 증가한 수치로, 2023년 하반기 이후 증가세를 이어가고 있다.3040세대의 매수세가 뚜렷한 데에는 자녀 교육을 고려한 실거주 수요가 크게 작용한 것으로 분석된다. 통계청에 따르면, 2024년 기준 국내 여성의 첫 자녀 출산 평균 연령은 33.1세다. 남성은 35~36세로 추정되며, 이를 기준으로 볼 때 학령기 자녀를 둔 부모의 연령대는 대체로 3040세대에 해당한다.이 연령대는 맞벌이 가구 비중도 높은 편이다. 가구주 연령별 유배우 가구 대비 맞벌이 가구 비중은 30~39세(61.5%), 40~49세(59.2%) 순으로 가장 높았으며, 각각 전년대비 2.6%포인트, 1.3%포인트 증가했다. 맞벌이 가구는 자녀가 혼자 등·하교하는 경우가 많아 통학 환경의 안전성에 대한 관심이 높다. 이와 더불어 최근 한 자녀만 낳고 집중적으로 양육하는 경향이 확산되면서, 체계적인 교육 인프라도 주거 선택의 중요한 기준으로 자리 잡고 있다.이에 따라 학세권 단지는 가격 상승세도 뚜렷하게 나타난다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 경기도 하남시 감이동 '감일파크센트레빌'은 단샘초, 감일고, 감일백제중 등이 도보권에 위치한 입지여건이 부각되며 지난 6월 전용 84㎡가 12억5,000만 원에 신고가로 거래됐다. 지난해 6월 동일면적이 10억8,000만원에 거래된 것과 비교하면 1년 만에 1억7,000만원이 오른 셈이다.또한 수원시영통구 이의동 ‘자연앤힐스테이트’도 지난 7월 전용 84㎡가 17억 원에 거래되며 신고가를 썼다. 신풍초, 다산중, 광교고가 모두 도보권에 있으며, 광교 학원가 접근성을 갖춰 수요자들에게 높은 선호를 받고 있는 점이 가격 상승에 기여한 것으로 보인다.부동산 업계 관계자는 “학세권 단지는 통학 중 발생할 수 있는 범죄와 안전사고의 위험으로부터 자녀를 보호할 수 있고, 학교보건법 시행령상 주변에 유해시설이 들어설 수 없어 쾌적한 주거 환경이 조성된다”며 “맞벌이 가구 증가와 함께 아이 한 명에게 집중 투자하는 한 자녀 가정이 늘어나면서, 안전하고 교육환경이 우수한 단지에 대한 선호도는 앞으로도 지속될 것”이라고 말했다.이런 가운데, 9월 경기도 안양시 만안구 안양동 일원에서 GS건설이 분양하는 ‘안양자이 헤리티온’이 주목받는다.안양자이 헤리티온은 지하 5층~지상 최고 29층 17개 동, 총 1,716가구 규모의 대단지로, 이 중 조합원 및 임대물량 등을 제외한 전용면적 49~101㎡ 639가구가 일반분양 물량이다. 일반분양 물량의 전용면적별 가구수는 △49㎡ 164가구 △59㎡ 404가구 △76㎡ 39가구 △84㎡ 25가구 △101㎡ 7가구 등 중소형 중심으로 공급된다.단지는 명학초를 비롯해 성문중, 성문고 등의 각급 학교를 걸어서 통학할 수 있고, 인근에 신성중, 신성고도 위치해 있다. 여기에 수도권 대표 학원가 중 하나인 평촌학원가도 차량으로 쉽게 이동할 수 있어 우수한 교육환경을 자랑한다.도보 거리에 수도권 1호선 명학역이 위치한 ‘역세권’ 입지로 가산디지털단지역을 비롯해 서울역, 용산역, 종각역 등의 주요 업무지역으로 환승 없이 한 번에 도달 가능하다. 특히, 명학역에서 서울방향으로 한 정거장인 안양역(1호선)은 월곶판교선(월판선)이 개통 예정이고, 명학역에서 수원방향으로 한 정거장 거리인 금정역(1,4호선) 역시 GTX-C 노선이 계획돼 있어 향후 교통여건은 향상될 전망이다.주거 쾌적성도 돋보인다. 단지 남측으로 수리산이 접해 있어 쾌적한 주거환경은 물론 수리산 조망(일부가구)이 가능하고, 안양천 수변 산책로, 명학공원 등의 공원시설도 도보권에 있어 여유로운 여가생활이 가능하다.견본주택은 경기도 안양시 만안구 안양동 일원에서 8월 중 개관할 예정이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com