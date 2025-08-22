광명역, 안양역 멀티 라이프 누리는 ‘호현 센트럴 아이파크’

최근 주택 시장에서 주거의 개념이 단순한 ‘거주 공간’을 넘어, 삶의 방식과 연결되는 방향으로 진화하고 있다. 특히 두 개 이상의 생활권을 동시에 누릴 수 있는 ‘멀티 라이프’ 아파트가 새로운 트렌드로 자리 잡으며, 실수요자와 투자자 모두에게 주목받고 있다.멀티 라이프 아파트는 교통망과 생활 인프라가 중첩되는 입지에 위치해, 출퇴근은 물론 쇼핑·문화·교육·자연환경까지 다양한 라이프스타일을 만족시킬 수 있는 것이 특징이다. 이러한 입지는 실거주자에게는 일상의 편리함을, 투자자에게는 안정적인 자산 가치를 제공하며, 부동산 시장에서 지속적인 인기를 끌고 있다.이처럼 멀티 라이프 입지에 대한 관심을 높아지는 가운데, 경기 안양시 만안구에서는 ‘호현 센트럴 아이파크’가 대표적인 사례로 꼽히고 있다. 지난 4일 무순위 청약에서도 최고 31대 1의 경쟁률을 기록한 바 있다.‘호현 센트럴 아이파크’는 경기 안양시 만안구 박달동 일원에 건립되며, 지하 2층~지상 최고 29층, 7개 동, 총 507가구 규모로 조성된다. 이 중 전용면적 55~84㎡ 물량을 공급하며, 무순위 청약을 진행한 후 잔여 가구에 대한 선착순 계약을 진행중이다.가장 큰 강점은 KTX광명역과 수도권 전철 1호선 안양역을 모두 이용할 수 있는 교통 입지다. 단지 인근 정류장에서 약 10개 노선이 운영 중이며, 광명역과 안양역까지 모두 이동(10분대)이 가능하다.여기에 2027년 개통 예정인 신안산선과 2028년 예정된 월판선이 더해지면, 서울 강남·여의도·판교를 잇는 ‘광역 트라이앵글 생활권’이 완성된다. 신안산선은 광명역에서 여의도까지 30분 이내에 연결되며, 구로디지털단지까지는 4정거장, 여의도역까지는 9정거장으로 접근성이 크게 향상된다.개발호재도 있다. 단지가 위치한 박달동 일대는 최근 ‘박달스마트시티 조성사업’이 기획재정부 제27차 국유재산정책심의위원회를 통과하며 개발에 속도를 내고 있기 때문이다. 안양시는 지난 12일, 군부대 탄약시설을 지하화하고 해당 부지를 양여 받아 AI 기반 스마트 탄약고와 첨단산업·문화·주거가 융합된 스마트도시로 개발하는 계획이 의결됐다고 밝혔다.이로 인해 ‘호현 센트럴 아이파크’는 직주근접 수요와 미래가치 상승의 수혜 단지로 기대를 모으고 있다. 스마트시티 조성에 따른 인프라 확장과 인구 유입이 예상되며, 생활 편의성과 자산 가치 모두 향상될 전망이다.생활 인프라도 풍부하다. 단지는 안양 중심 상권과 광명역 상권을 모두 누릴 수 있는 위치에 있으며, 롯데마트 대덕점, 현대프리미엄아울렛, 안양 중앙시장, 안양1번가, 이케아, 코스트코, 중앙대학교 광명병원 등 쇼핑·문화·의료 시설이 반경 2km 내에 밀집돼 있다.‘호현 센트럴 아이파크’에서는 삼봉초를 도보로 통학할 수 있으며 주변으로 박달중, 안양중, 안양고 등 다수의 초·중·고교가 밀집돼 있다.자녀와 나들이를 갈 수 있는 쾌적한 주거 여건도 돋보인다. 단지에 안양천 방향으로 통하는 보행자 출입구가 마련되는데, 이곳을 통하면 바로 앞 안양천 수변공원의 이용이 쉽다. 또, 박달 어린이공원 등이 가까운 곳에 자리해 있다.견본주택은 경기 광명시 일직동, 광명역 인근에 마련돼 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com