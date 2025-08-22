글로벌 팝 아이콘 도자 캣 온다! 12월 첫 내한 무대 확정

세계적 팝 아티스트 도자 캣(Doja Cat)이 오는 12월 한국에서 첫 단독 내한공연을 확정했다. 이번 공연은 그녀의 월드투어 ‘Ma Vie World Tour’의 일환으로, 12월 13일 킨텍스 제2전시장 10홀에서 열린다.이번 공연은 만 19세 이상 관람가로 진행되며, 티켓은 오는 8월 29일 낮 12시부터 공식 예매처인 NOL 티켓에서 단독 판매된다. 하루 앞선 8월 28일 정오부터 오후 2시 59분까지 아티스트 선예매가 진행된다.도자 캣은 사운드클라우드에서 공개한 자작곡 ‘So High’를 계기로 2014년 RCA 레코드와 계약을 맺고 데뷔 EP [Purrr!]를 발표하며 음악 활동을 시작했다. 이후 2018년 싱글 ‘MOOO!’가 인터넷 밈으로 폭발적인 인기를 얻으며 대중의 주목을 받았다.2019년 정규 2집 [Hot Pink]는 전 세계 70억 스트리밍을 기록하며 빌보드 앨범 차트 9위에 올랐고, 수록곡 ‘Say So’는 빌보드 핫100 1위를 차지하며 그래미 후보에도 오르는 등 글로벌 스타덤에 올랐다. 2021년 발표한 에서는 ‘Paint The Town Red’가 빌보드와 UK 싱글 차트 모두 정상에 오르며 ‘메가 히트 메이커’의 입지를 굳혔다.도자 캣은 지금까지 누적 스트리밍 360억 회 이상을 기록했으며, 그래미, 아메리칸 뮤직 어워드, 빌보드 뮤직 어워드, MTV 비디오 뮤직 어워드에서 각각 여러 차례 수상했다. 2023년에는 타임지 선정 ‘세계에서 가장 영향력 있는 100인’에 이름을 올리고 커버 모델로 등장했으며, 같은 해 코첼라(Coachella) 뮤직 페스티벌 무대에서 헤드라이너로 활약해 폭발적인 반응을 이끌어냈다.올해 초에는 블랙핑크 리사의 솔로곡 ‘Born Again’에 피처링으로 참여해 화제를 모았으며, 오는 9월에는 새 앨범 [Vie] 발매를 앞두고 있다. 이번 내한공연은 신보와 함께하는 무대라는 점에서 더욱 기대를 모은다.또한 이번 공연은 단순한 내한 무대가 아닌, 글로벌 톱 아티스트가 서울을 주요 투어 거점으로 선택했다는 점에서 음악 산업 전반에 주는 의미가 크다. 국내 공연 시장이 K-팝 중심에서 글로벌 대형 아티스트까지 아우르는 ‘글로벌 투어 허브’로 자리 잡고 있음을 보여주는 사례이기 때문이다. 동시에 도자 캣의 폭발적인 무대 퍼포먼스와 글로벌 아티스트로서의 위상을 확인할 수 있는 자리로, 국내 팬들의 뜨거운 관심이 집중될 전망이다.